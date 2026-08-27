Sicilia, maltratta i genitori: arrestato 46enne

I Carabinieri di Modica hanno arrestato un 46enne a Pozzallo, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato in tarda serata presso l’abitazione degli anziani genitori dell’uomo, che avevano richiesto aiuto al 112 dopo l’ennesimo episodio di violenza, durante il quale il figlio li aveva minacciati di morte e ne aveva distrutto la porta di casa a calci e pugni. Rintracciato poco distante dall’edificio, l’indagato si è rifiutato di fornire i documenti e ha estratto un taglierino tentando di colpire all’addome uno dei militari. I Carabinieri sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo; durante le fasi dell’arresto un militare ha riportato una ferita alla mano. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.