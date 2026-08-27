Pancia gonfia e flatulenza: come agire sull’intestino per trovare sollievo

Pancia gonfia e flatulenza sono tra i disturbi digestivi più diffusi, eppure restano spesso un argomento di cui si parla a fatica, nonostante l’impatto significativo sulla qualità della vita quotidiana. Capire le cause di questo eccesso di gas intestinale è il primo passo per intervenire in modo mirato e ritrovare un reale comfort digestivo.

Perché si formano gas in eccesso nell’intestino

La produzione di gas intestinale è un processo del tutto fisiologico, legato alla fermentazione batterica dei residui alimentari non completamente digeriti nell’intestino tenue. Tuttavia, quando questo processo diventa eccessivo, si manifesta con flatulenza frequente, distensione addominale e talvolta dolore crampiforme.

Le cause più comuni di un’eccessiva produzione di gas includono:

Alimenti ricchi di carboidrati fermentabili (FODMAPs) : legumi, cavoli, cipolla, aglio e alcuni frutti contengono fibre e zuccheri che, se non completamente digeriti nell’intestino tenue, vengono fermentati dai batteri del colon, producendo gas.

: legumi, cavoli, cipolla, aglio e alcuni frutti contengono fibre e zuccheri che, se non completamente digeriti nell’intestino tenue, vengono fermentati dai batteri del colon, producendo gas. Disbiosi intestinale : uno squilibrio nella composizione del microbiota, con prevalenza di batteri produttori di gas, amplifica il fenomeno anche con alimenti normalmente ben tollerati.

: uno squilibrio nella composizione del microbiota, con prevalenza di batteri produttori di gas, amplifica il fenomeno anche con alimenti normalmente ben tollerati. Intolleranze alimentari : l’intolleranza al lattosio è una delle cause più frequenti di gonfiore e flatulenza, poiché il lattosio non digerito viene fermentato dai batteri intestinali.

: l’intolleranza al lattosio è una delle cause più frequenti di gonfiore e flatulenza, poiché il lattosio non digerito viene fermentato dai batteri intestinali. Aerofagia : l’ingestione eccessiva di aria durante i pasti o a causa di stress contribuisce direttamente all’accumulo di gas nel tratto digestivo.

: l’ingestione eccessiva di aria durante i pasti o a causa di stress contribuisce direttamente all’accumulo di gas nel tratto digestivo. Stitichezza: un transito rallentato favorisce un tempo di fermentazione più lungo dei residui alimentari, aumentando la produzione di gas.

Come agire sull’intestino per ridurre il gonfiore

Affrontare pancia gonfia e flatulenza richiede un approccio che agisca sia sull’alimentazione che sull’equilibrio del microbiota:

Identificare gli alimenti scatenanti : tenere un diario alimentare per alcune settimane aiuta a individuare quali cibi specifici peggiorano i sintomi, permettendo di personalizzare la dieta senza eliminazioni inutili.

: tenere un diario alimentare per alcune settimane aiuta a individuare quali cibi specifici peggiorano i sintomi, permettendo di personalizzare la dieta senza eliminazioni inutili. Masticare lentamente e a lungo : una masticazione accurata riduce sia l’aria ingerita sia il carico di lavoro digestivo richiesto all’intestino.

: una masticazione accurata riduce sia l’aria ingerita sia il carico di lavoro digestivo richiesto all’intestino. Introdurre gradualmente le fibre : un aumento repentino dell’apporto di fibre può peggiorare temporaneamente il gonfiore. È preferibile un incremento progressivo, dando tempo al microbiota di adattarsi.

: un aumento repentino dell’apporto di fibre può peggiorare temporaneamente il gonfiore. È preferibile un incremento progressivo, dando tempo al microbiota di adattarsi. Bere a sufficienza : un’adeguata idratazione supporta il transito intestinale e la funzione delle fibre alimentari.

: un’adeguata idratazione supporta il transito intestinale e la funzione delle fibre alimentari. Riequilibrare il microbiota : l’assunzione di probiotici specifici può contribuire a ridurre la fermentazione eccessiva, ristabilendo un ambiente intestinale più favorevole. Tra i prodotti disponibili in farmacia, Enterogermina è un esempio di integratore probiotico pensato per supportare l’equilibrio della flora intestinale ed è tra i migliori rimedi per la pancia gonfia.

: l’assunzione di probiotici specifici può contribuire a ridurre la fermentazione eccessiva, ristabilendo un ambiente intestinale più favorevole. Tra i prodotti disponibili in farmacia, Enterogermina è un esempio di integratore probiotico pensato per supportare l’equilibrio della flora intestinale ed è tra i migliori rimedi per la pancia gonfia. Muoversi regolarmente: l’attività fisica, anche leggera, stimola la motilità intestinale e favorisce l’eliminazione naturale dei gas in eccesso.

Se la flatulenza e il gonfiore sono accompagnati da dolore intenso, perdita di peso, sangue nelle feci o si protraggono nonostante i cambiamenti adottati, è importante consultare un gastroenterologo per una valutazione approfondita.

Pancia gonfia e flatulenza sono disturbi comuni ma raramente privi di una causa identificabile. Agire sull’alimentazione, sull’equilibrio del microbiota e sulle abitudini quotidiane permette nella maggior parte dei casi di ritrovare un comfort digestivo duraturo, riducendo significativamente la frequenza e l’intensità di questi episodi.