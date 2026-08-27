Nissa, entusiasmo alle stelle al Tomaselli: Caltanissetta sogna in grande con i biancoscudati



Entusiasmo, cori, bandiere e soprattutto la sensazione, percepibile negli occhi di tutti, che possa cominciare qualcosa di importante. È stata una grande festa biancoscudata quella andata in scena nel tardo pomeriggio allo stadio “Marco Tomaselli” di Pian del Lago, dove la Nissa si è presentata ufficialmente alla città in vista della nuova stagione.

Il colpo d’occhio più bello lo ha regalato la curva, gremita di tifosi che non si sono fermati praticamente mai. Cori, incitamenti e passione hanno accompagnato l’intera presentazione, creando una cornice che ha dato immediatamente il senso dell’attesa che circonda questa Nissa.

Un entusiasmo che non apparteneva soltanto ai sostenitori. Lo si respirava tra i calciatori, nello staff, nei dirigenti e in tutti gli addetti ai lavori. Alla presentazione era presente anche l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, insieme ad alcuni consiglieri comunali: un ulteriore segnale della vicinanza della città alla squadra biancoscudata.



Ma le parole più attese sono state inevitabilmente quelle del patron e presidente Luca Giovannone, salito sul palco per tracciare la strada della stagione che sta per cominciare. E Giovannone non si è nascosto.

«È la Nissa più forte che abbia mai avuto», ha affermato con convinzione, riferendosi a tutte le squadre costruite da quando è alla guida del club nisseno. Parole importanti, accompagnate dalla voglia di vedere presto sul campo il reale valore di un organico che, nelle intenzioni del presidente, ha le potenzialità per essere tra i più forti dell’intero campionato.

Ambizioni alte, dunque, ma piedi ben piantati per terra. Nessun traguardo si conquista ad agosto e in casa Nissa lo sanno bene. L’obiettivo è lavorare, fare il massimo e trasformare in risultati le qualità di una squadra costruita per provare a stare davanti.



Del resto, tra gli addetti ai lavori del calcio siciliano il giudizio sul mercato e sul lavoro svolto dalla società è estremamente positivo. La sensazione diffusa è che sia stata allestita una formazione di grande potenziale, capace di giocarsi qualcosa di importante e di alimentare quel sogno che a Caltanissetta non ha bisogno di troppe spiegazioni: riportare finalmente la Nissa tra i professionisti, in Serie C.

Un sogno che nessuno vuole trasformare prematuramente in un proclama, ma che inevitabilmente aleggiava sul Tomaselli mentre squadra e società ricevevano l’abbraccio del proprio pubblico.



A rendere ancora più coinvolgente il pomeriggio è stata la musica di Francesco D’Aleo, protagonista sul palco anche con la canzone che accompagnerà ufficialmente la Nissa. E la curva è letteralmente esplosa quando l’artista ha intonato “Bella Bionda”, uno dei brani che lo ha fatto conoscere al grande pubblico: un momento di festa nel quale musica, calcio e appartenenza si sono mescolati.

Ma, al di là delle parole e dello spettacolo, a rimanere impressa è soprattutto l’atmosfera. Gli occhi dei giocatori, l’entusiasmo della società, la fiducia degli addetti ai lavori e soprattutto una curva piena e già pronta a spingere la squadra.

Il campionato dovrà ancora dare tutte le risposte e sarà il campo, come sempre, a stabilire valori e gerarchie. Ma la Nissa parte con una certezza: Caltanissetta ha voglia di crederci.

E se il tardo pomeriggio del Tomaselli doveva rappresentare il primo abbraccio tra la nuova Nissa e la sua gente, il messaggio arrivato dagli spalti è stato forte e chiaro. C’è entusiasmo, c’è passione e c’è una squadra costruita per essere ambiziosa. Adesso la parola passa al campo.