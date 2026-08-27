Mussomeli celebra la biodiversità: al via la 114^ Antica Fiera del Castello nel segno di Scienza Zootecnica e Slow Food

MUSSOMELI. Il Comune di Mussomeli, in veste di ente organizzatore insieme all’Associazione Antica Fiera del Castello e a Slow Food Sicilia, annuncia con orgoglio l’apertura ufficiale della 114ª Antica Fiera del Castello, in programma dal 28 al 30 agosto 2026 presso l’area espositiva di Contrada Castello. Questo storico appuntamento rurale si attesta oggi come una delle più autorevoli e prestigiose fiere zootecniche dell’intero Sud Italia, unendo la secolare tradizione dell’entroterra siciliano con le più moderne sfide dello sviluppo sostenibile.

La storicità e il valore del territorio

Forte di una tradizione ultracentenaria, l’Antica Fiera del Castello rappresenta una fondamentale vetrina per l’agricoltura e la cultura rurale della Sicilia. L’evento riunisce allevatori, produttori, tecnici, istituzioni e visitatori attorno ai temi cruciali della biodiversità rurale, dell’enogastronomia e dello sviluppo economico locale, esaltando il legame profondo tra identità territoriale e produzioni agroalimentari d’eccellenza.

Rigore scientifico e tutela delle razze autoctone

Questa edizione si distingue per una forte impronta scientifica nel campo zootecnico, sancita dalla partnership con l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia. Oltre a valorizzare la straordinaria varietà della zootecnia siciliana, questo evento offre un’importante occasione di incontro in cui allevatori, tecnici e studiosi possono confrontarsi sulle sfide e sulle prospettive future della pastorizia .

Il cuore scientifico della manifestazione sarà il prestigioso Concorso per il miglioramento delle razze ovine e caprine autoctone siciliane, realizzato con il fondamentale supporto tecnico degli esperti di ASSONAPA (Associazione Nazionale della Pastorizia). Il concorso, che offre un’importante attività di valutazione e assistenza tecnica diretta agli allevamenti, vedrà il coinvolgimento attivo delle razze autoctone dell’isola.

La sinergia con Slow Food e l’evento “The Road to Terra Madre”

Per il terzo anno consecutivo, la fiera si avvale della collaborazione di Slow Food Sicilia, un’unione fondata sulla totale condivisione di valori e visione sul futuro del cibo e dell’ambiente. Quest’anno, la fiera di Mussomeli ha l’onore di essere inserita ufficialmente in “The Road to Terra Madre”, il cammino internazionale di avvicinamento a Terra Madre Salone del Gusto 2026 (che si terrà a Torino a settembre) promosso da Slow Food.

Il significato profondo di “The Road to Terra Madre” risiede nella promozione della biodiversità come principale ricchezza e come vera e propria cultura di pace. Le iniziative inserite in questo percorso mirano a dimostrare che la tutela della biodiversità animale e vegetale è anche una forma di salvaguardia della diversità culturale rurale. Attraverso degustazioni, laboratori educativi e momenti di incontro, la fiera si fa portavoce di un modello di sviluppo buono, pulito e giusto per tutti.

L’Amministrazione Comunale di Mussomeli, guidata dal Sindaco Avv. Gianluca Nigrelli, insieme all’Associazione Antica Fiera del Castello e a Slow Food Sicilia, invita appassionati, famiglie e operatori del settore a partecipare a questa straordinaria celebrazione della nostra terra.

Sintesi del Programma Giornaliero

Il ricco programma della fiera offre appuntamenti imperdibili per ciascuna delle tre giornate di manifestazione: