Mussomeli celebra la biodiversità: al via la 114^ Antica Fiera del Castello nel segno di Scienza Zootecnica e Slow Food

MUSSOMELI. Il Comune di Mussomeli, in veste di ente organizzatore insieme all’Associazione Antica Fiera del Castello e a Slow Food Sicilia, annuncia con orgoglio l’apertura ufficiale della 114ª Antica Fiera del Castello, in programma dal 28 al 30 agosto 2026 presso l’area espositiva di Contrada Castello. Questo storico appuntamento rurale si attesta oggi come una delle più autorevoli e prestigiose fiere zootecniche dell’intero Sud Italia, unendo la secolare tradizione dell’entroterra siciliano con le più moderne sfide dello sviluppo sostenibile.
La storicità e il valore del territorio
Forte di una tradizione ultracentenaria, l’Antica Fiera del Castello rappresenta una fondamentale vetrina per l’agricoltura e la cultura rurale della Sicilia. L’evento riunisce allevatori, produttori, tecnici, istituzioni e visitatori attorno ai temi cruciali della biodiversità rurale, dell’enogastronomia e dello sviluppo economico locale, esaltando il legame profondo tra identità territoriale e produzioni agroalimentari d’eccellenza.
Rigore scientifico e tutela delle razze autoctone
Questa edizione si distingue per una forte impronta scientifica nel campo zootecnico, sancita dalla partnership con l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia. Oltre a valorizzare la straordinaria varietà della zootecnia siciliana, questo evento offre un’importante occasione di incontro in cui allevatori, tecnici e studiosi possono confrontarsi sulle sfide e sulle prospettive future della pastorizia .
Il cuore scientifico della manifestazione sarà il prestigioso Concorso per il miglioramento delle razze ovine e caprine autoctone siciliane, realizzato con il fondamentale supporto tecnico degli esperti di ASSONAPA (Associazione Nazionale della Pastorizia). Il concorso, che offre un’importante attività di valutazione e assistenza tecnica diretta agli allevamenti, vedrà il coinvolgimento attivo delle razze autoctone dell’isola.
La sinergia con Slow Food e l’evento “The Road to Terra Madre”
Per il terzo anno consecutivo, la fiera si avvale della collaborazione di Slow Food Sicilia, un’unione fondata sulla totale condivisione di valori e visione sul futuro del cibo e dell’ambiente. Quest’anno, la fiera di Mussomeli ha l’onore di essere inserita ufficialmente in “The Road to Terra Madre”, il cammino internazionale di avvicinamento a Terra Madre Salone del Gusto 2026 (che si terrà a Torino a settembre) promosso da Slow Food.
Il significato profondo di “The Road to Terra Madre” risiede nella promozione della biodiversità come principale ricchezza e come vera e propria cultura di pace. Le iniziative inserite in questo percorso mirano a dimostrare che la tutela della biodiversità animale e vegetale è anche una forma di salvaguardia della diversità culturale rurale. Attraverso degustazioni, laboratori educativi e momenti di incontro, la fiera si fa portavoce di un modello di sviluppo buono, pulito e giusto per tutti.
L’Amministrazione Comunale di Mussomeli, guidata dal Sindaco Avv. Gianluca Nigrelli, insieme all’Associazione Antica Fiera del Castello e a Slow Food Sicilia, invita appassionati, famiglie e operatori del settore a partecipare a questa straordinaria celebrazione della nostra terra.
Sintesi del Programma Giornaliero
Il ricco programma della fiera offre appuntamenti imperdibili per ciascuna delle tre giornate di manifestazione:
- Venerdì 28 Agosto: La giornata inaugurale si apre alle ore 18:00 in Contrada Castello con il tradizionale Taglio del nastro e l’inaugurazione della fiera, accompagnati da un’esposizione di animali, attrezzature antiche e una mostra fotografica storica. Alle 18:30 sarà inaugurato ufficialmente lo spazio “Road to Terra Madre” nel Villaggio Slow Food Sicilia, seguito alle 19:00 dall’apertura dell’area espositiva dedicata al cibo da strada sostenibile. Dalle 19:30 alle 23:30 sarà possibile partecipare a suggestive visite notturne al Castello Manfredonico Chiaramontano, prima di concludere la serata alle 21:00 con la Cena della Biodiversità curata da Ita Galfano, membro dell’Alleanza dei cuochi Slow Food.
- Sabato 29 Agosto: La mattina inizia all’insegna dei sapori tradizionali alle 08:00 con la preparazione e degustazione guidata di ricotta e tuma di latte ovino (a cura dell’associazione San Pasquale Baylon). Spazio ai più piccoli con i laboratori educativi condotti da Antonia Teatino e Carola Lo Nero (“Alfabeti di biodiversità” alle 09:00 e “La fiaba dei novi cosi” alle 10:30). Sotto l’aspetto scientifico, dalle 10:30 alle 13:30 si terrà la prima sessione del Concorso Miglioramento Razze, focalizzata sulla Pecora Comisana e sulla Capra Rossa Mediterranea (detta Siriana), con l’assistenza degli esperti dell’Istituto Zootecnico e di ASSONAPA. Nel pomeriggio si segnalano il convegno tecnico “Pastorizia: un futuro pieno di sfide” (ore 17:00), la presentazione del libro “Linguaggi dell’enogastronomia” di Gianfranco Marrone (ore 18:00) e il laboratorio sui formaggi di Presidio siciliani condotto da Gianpaolo Gaiarin, Presidente nazionale ONAF e la degustazione narrativa dedicata alle produzioni dolciarie tradizionali del territorio nell’ambito del progetto “Sicilia che piace”, con la partecipazione dell’Assessorato regionale delle Attività Produttive (ore 19:00). La serata si chiuderà in musica con il Coro Polifonico Don Milani e a tavola con il celebre “U Cuscusu” dello chef Pino Maggiore dell’Alleanza Slow Food.
- Domenica 30 Agosto: La giornata finale si avvia alle 08:00 con la dimostrazione pratica e la degustazione della Vastedda della Valle del Belìce (noto Presidio Slow Food), seguita alle 10:00 da un laboratorio di educazione alimentare per adulti condotto da Antonia Teatino. Sul piano scientifico, dalle 10:30 alle 13:30 la seconda sessione del Concorso Miglioramento Razze sarà interamente dedicata alla Pecora Barbaresca e alla Valle del Belìce. Alle 11:00 l’incontro “I mercati della Terra Slow Food” esplorerà le migliori pratiche di filiera corta. Il pomeriggio proseguirà all’insegna del gusto con il laboratorio birre artigianali siciliane e salumi di pecora e capra (ore 18:00) e la preparazione in diretta del Torrone di Caltanissetta (Presidio Slow Food, ore 19:00). La fiera giungerà al culmine alle 19:30 con la solenne Premiazione dei Vincitori del Concorso e la consegna delle targhe agli allevatori, concludendosi infine alle 21:00 con una Cena Didattica dedicata ai piatti della tradizione e alla biodiversità locale.