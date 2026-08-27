Collana strappata, insegue e travolge due rapinatori: arrestato

Da vittima di uno scippo a indagato per una reazione violenta. È la vicenda che riguarda un gommista di 39 anni, arrestato nel pomeriggio del 26 agosto a Torino dopo aver inseguito con il proprio suv due persone accusate di avergli strappato una collana. L’uomo, incensurato secondo le prime informazioni, rischia l’accusa di tentato omicidio.

L’inseguimento dopo lo scippo

L’episodio iniziale sarebbe avvenuto tra lungo Po Antonelli e via Mongrando. I due presunti rapinatori, a bordo di un monopattino, si sarebbero avvicinati al 39enne e gli avrebbero strappato la collana dal collo, riuscendo poi ad allontanarsi. Invece di limitarsi a presentare denuncia, l’uomo sarebbe salito sul suo veicolo e avrebbe iniziato a inseguirli.

La fuga si sarebbe conclusa all’altezza di via Andorno, dove il suv avrebbe raggiunto i due uomini e li avrebbe investiti, facendoli cadere sull’asfalto. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni e riportato da La Stampa, mentre uno dei due cercava di rialzarsi il 39enne lo avrebbe anche colpito. L’altro, sbalzato a terra con VIOLENZA, avrebbe perso conoscenza.

Un ferito in prognosi riservata

Nelle fasi concitate dell’accaduto, l’automobilista sarebbe riuscito a recuperare la collanina. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno successivamente rintracciato il suv, visibilmente danneggiato, e fermato il proprietario. La dinamica è ora al vaglio degli investigatori, anche per chiarire la sequenza esatta dei fatti e le responsabilità dei protagonisti.

Uno dei due presunti rapinatori è stato soccorso e trasportato al Centro traumatologico ortopedico, dove resta ricoverato in prognosi riservata. Anche per lui potrebbe scattare un provvedimento restrittivo. Il complice, invece, sarebbe riuscito inizialmente a fuggire fino a Barriera di Milano, ma è stato arrestato dagli agenti mentre tentava di salire su un autobus.