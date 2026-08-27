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Cina, in crescita gli utili delle principali aziende industriali

Redazione

Cina, in crescita gli utili delle principali aziende industriali

Gio, 27/08/2026 - 23:02

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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli utili delle imprese industriali cinesi di dimensioni superiori alla soglia stabilita sono aumentati del 17,6% su base annua nei primi sette mesi del 2026, secondo i dati diffusi oggi dall’Ufficio nazionale di statistica.

Queste imprese industriali, con ricavi annui derivanti dall’attività principale pari ad almeno 20 milioni di yuan (circa 2,95 milioni di dollari USA), hanno registrato utili complessivi per 4.580 miliardi di yuan nel periodo tra gennaio e luglio, secondo i dati.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

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