Attacco hacker a TeamSystem, rubati Iban e dati personali dei clienti

(Adnkronos) – Attacco hacker a TeamSystem. La società che fornisce software aziendali, ha comunicato ai clienti di aver rilevato dal pomeriggio del 24 agosto un accesso non autorizzato al software Contabilità in Cloud con il conseguente furto dei dati personali presenti nel software. Gli hacker hanno sottratto dati anagrafici, coordinate bancarie, email e numeri di telefono. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale spiega, parlando con l'Adnkronos che l'incidente informatico ai danni di TeamSystem non ha avuto impatto sui singoli cittadini, ma ha effetti sulle imprese clienti dell'azienda. I dati esfiltrati, sottolineano i tecnici dell'Agenzisa, sono limitati alle seguenti categorie: dati anagrafici; dati di contatto; coordinate bancarie (Iban). I possibili rischi sono limitati a campagne di phishing principalmente allo scopo di compiere frodi finanziarie (es. Iban swapping) dalle quali è possibile proteggersi verificando scrupolosamente l'identità di chi, ad esempio, ci chiede di modificare un Iban nell'anagrafica di fatturazione aziendale o, ancora, non cliccando su link inviatici che richiedono di fornire informazioni personali e/o bancarie. L’attacco hacker a TeamSystem appare particolarmente grave. A sottolinearlo all'Adnkronos è Ranieri Razzante, docente universitario ed esperto di cybercrime, che evidenzia come spesso gli hacker riescano a colpire grazie a comportamenti imprudenti delle vittime o alla scarsa attenzione alle misure di protezione dei dati. "L'attacco a TeamSystem è grave, essendo l'azienda italiana leader nel settore informatico tra l'altro per il supporto ai professionisti in paghe, contributi e adempimenti fiscali. Un'azienda che è strutturata dal punto di vista della cybersicurezza. E' veramente inspiegabile", ha detto Razzante. L'esperto richiama anche l'attenzione sui rischi legati ai dati sottratti, tra cui Iban e informazioni personali, e invita alla massima prudenza. "Resta il fatto che spesso gli hacker sono agevolati da comportamenti imprudenti delle vittime, o dalla scarsa attenzione alle misure di data protection. Nel caso in questione, poi, con gli Iban e i dati personali che pare siano stati rubati, la raccomandazione ai soggetti intestatari è di stare veramente molto attenti ai movimenti bancari di questi giorni e, se ci sono carte, di bloccare pagamenti sospetti".

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