Diocesi Caltanissetta, il 26 febbraio a Vallelunga Lectio di Quaresima per Sposi e Fidanzati

Domani a Vallelunga, presso la chiesa madre, alle ore 19.00 il Vescovo incontrerà gli Sposi e i Fidanzati. Con la lectio intitolata In pianto per un amico, S.E. Mons. Mario Russotto proporrà una lettura corsiva del brano di Gv 11,1-17.38-44, al fine di spiegare loro il contesto in cui sono nati i brani che narrano della resurrezione di Lazzaro, l’amico di Gesù, e della preghiera dello stesso Gesù al Padre, immediatamente prima di essere consegnato per compierne la volontà e morire sulla croce. Non soltanto una lettura corsiva ma una attualizzazione della Parola al fine di comprendere l’alto valore del dono dell’amicizia, dell’amore e della consegna di Gesù stesso a noi, in maniera oblativa, così come deve essere l’amore tra gli sposi, sottolinea il Vescovo. un Questo appuntamento a Vallelunga è l’ultimo fra quelli propedeutici all’Incontro diocesano Giovani e Famiglie che si terrà nel Comune vallelunghese il 30 e 31 maggio prossimi, quando la comunità diocesana vi si riverserà per concludere il proprio cammino annuale insieme al Vescovo, in momento di festa, riflessione e preghiera.