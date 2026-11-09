Medici dell’ospedale di Agrigento salvano il braccio a un paziente

Un intervento chirurgico, condotto attraverso la stretta collaborazione tra diverse specialità, ha consentito di trattare un grave trauma al polso sinistro riportato da un paziente in attesa di un incidente chirurgico con taglio profondo del braccio, preservando le strutture anatomiche e le potenzialità funzionali della mano. Il paziente, soccorso dal 118, era stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove gli accertamenti avevano evidenziato un quadro traumatico complesso, con la sezione dell’arteria radiale, lesioni multiple dei tendini flessori delle prime tre dita e il coinvolgimento di strutture nervose, tra cui il nervo mediano e il nervo radiale.

L’intervento è stato eseguito da Luigi Montesano, insieme a Daniele Messina , per la Chirurgia plastica e ricostruttiva, in collaborazione con l’équipe della Chirurgia vascolare, diretta da Salvatore Alberto Turiano, della chirurgia generale, guidata da Carmelo Sciumé, e dell’Anestesia e rianimazione diretta da Gerlando Fiorica. I chirurghi vascolari hanno provveduto alla ricostruzione dell’arteria radiale, ripristinando il flusso sanguigno alla mano, mentre gli specialisti di chirurgia plastica hanno effettuato la riparazione delle strutture tendinee e nervose, attraverso un lavoro ricostruttivo e microchirurgico.

È stato già avviato al percorso riabilitativo a Medicina fisica e riabilitazione, diretta da Fausto Crapanzano, per favorire il progressivo recupero della funzionalità e della sensibilità dell’art