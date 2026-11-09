Sicilia, 14enne a scuola con coltello a serramanico: denunciato

Un 14enne di Catania è stato denunciato per essere andato a scuola con un coltello a serramanico. Ad allertare la sala operativa della questura è stata una docente dell’istituto scolastico frequentato dal ragazzino, fermato dagli agenti e affidato alla madre. Il coltello è stato sequestrato e il 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.