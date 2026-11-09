Scuola, Lo Muto: “Caltanissetta punta ai fondi regionali per i climatizzatori”

L’assessore all’istruzione e Transizione Energetica del Comune di Caltanissetta Vincenzo Lo Muto la scorsa settimana ha firmato una direttiva con la quale ha invitato gli uffici comunali ad attivarsi celermente ed effettuare una ricognizione necessaria a valutare la possibilità di accedere ai contributi regionali destinati all’installazione di impianti di climatizzazione negli edifici scolastici.

“Considerata l’importanza dell’opportunità di finanziamento per il miglioramento delle condizioni strutturali e funzionali degli edifici scolastici comunali – ha spiegato l’assessore Lo Muto – ritengo doveroso valutare la possibilità di migliorare la vivibilità degli ambienti scolastici, garantire il comfort microclimatico e assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche”.

La direttiva recepisce la Circolare n. 4/2026 firmata dall’assessore all’istruzione e alla formazione professionale Girolamo Turano a seguito dell’approvazione dell’art. 20 della legge regionale di variazione di bilancio n. 33 del 28/10/2026.