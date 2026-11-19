Una 15enne di Catania è stata denunciata dalla polizia per procurato allarme dopo aver pubblicato sui social un messaggio nel quale annunciava l’intenzione di collocare una bomba all’interno di un istituto scolastico. La ragazza, studentessa minorenne di una scuola catanese, è stata individuata dagli investigatori della Digos della questura.

Gli accertamenti sul profilo social

L’annuncio è emerso nell’ambito della costante attività di monitoraggio svolta dalla Digos sui siti web e sui social network. Gli agenti hanno avviato una serie di accertamenti tecnici e approfondimenti investigativi per risalire all’utente intestatario dell’account dal quale era stato diffuso il contenuto.

Le verifiche hanno consentito di accertare che il profilo era utilizzato dalla figlia dell’intestatario, una studentessa di 15 anni. Il post conteneva una minaccia relativa alla presenza di una bomba in una scuola. Per escludere ogni possibile rischio per l’istituto e per la comunità scolastica, gli investigatori hanno quindi disposto un controllo nell’abitazione della minorenne.

La perquisizione e la denuncia

La perquisizione domiciliare è stata eseguita alla presenza dei genitori della ragazza. Nel corso dell’attività non è stato trovato alcun ordine. Quando gli agenti hanno iniziato i controlli, la 15enne ha riferito che la pubblicazione del messaggio era riconducibile a un suo gesto.

La giovane ha spiegato che il contenuto aveva, a suo dire, una finalità goliardica e che non intendeva dare seguito alla minaccia. Al termine degli accertamenti, la ragazza è stata denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di procurato allarme . L’intervento della polizia è stato svolto in via precauzionale, per verificare l’eventuale presenza di pericoli per la scuola e per le persone che la frequentano.