Una bambina di 6 anni, originaria della Costa d’Avorio, risulta dispersa nel naufragio di un barchino di sette metri che si e’ ribaltato ed e’ affondato al largo di Lampedusa. Cinquanta persone, fra cui dieci donne e tre minori, sono state salvate dai militari della motovedetta Cp324 della guardia costiera e sbarcate durante la notte al molo Papa Francesco. L’imbarcazione, partita da Sfax, in Tunisia, si e’ rovesciata su un fianco poco prima di essere intercettata dai soccorritori, facendo precipitare in mare tutti gli occupanti. I militari sono riusciti a recuperare cinquanta persone, ma della bambina non e’ stata trovata traccia. I superstiti provengono da Burkina Faso, Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea e Mali. Secondo quanto ricostruito dopo il salvataggio, la piccola e’ l’unica persona che manca all’appello. (AGI)