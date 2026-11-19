Una giovane imprenditrice agrigentina è rimasta vittima di una presunta truffa online dopo aver versato quasi 15 mila euro per acquistare una casa prefabbricata mai consegnata. La donna ha presentato denuncia alla polizia, che ha avviato accertamenti per ricostruire l’accaduto e identificare le responsabilità.

La vicenda è iniziata quando l’imprenditrice ha trovato su un noto sito di annunci un’offerta relativa a una moderna abitazione prefabbricata, proposta a un prezzo particolarmente conveniente rispetto alle quotazioni di mercato. Convinto dalla proposta, ha contattato gli inserzionisti attraverso telefonate e messaggi per ottenere informazioni sull’immobile e sulle modalità dell’operazione.

La trattava ei passaggi

Durante i contatti, i presunti venditori avrebbero fornito dettagli sulle caratteristiche tecniche dell’abitazione, sui tempi previsti per la consegna e sul trasporto. Per rendere più credibile l’offerta, inoltre trasmettevano documenti apparentemente regolari. Raggiunto l’accordo, la donna ha effettuato i pagamenti richiesti nella dovuta tranche , per una somma complessiva vicina ai 15 mila euro.

I problemi sono emersi quando si è avvicinata la data concordata per la consegna. Gli interlocutori hanno smesso di rispondere alle chiamate e ai messaggi, mentre dell’abitazione non è arrivata alcuna notizia. Anche i contatti utilizzati durante la trattativa sono diventati inutilizzabili, impedendo alla donna di ottenere spiegazioni o di recuperare il denaro.

Gli accertamenti della polizia

Dopo aver reso conto del possibile raggiro, l’imprenditrice ha raccolto la documentazione relativa all’annuncio, alle comunicazioni e ai versamenti e si è rivolta alla polizia . Gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti della somma e analizzando le utenze telefoniche e gli indirizzi IP utilizzati per pubblicare l’inserimento e gestire i rapporti con la vittima.

L’obiettivo degli accertamenti è risalire ai responsabili e verificare se la stessa inserimento, oppure offerte analoghe, possa avere coinvolto altre persone. Al momento, secondo quanto riportato, l’indagine è finalizzata a chiarire l’identità dei presunti venditori e la destinazione del denaro versato.