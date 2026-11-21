ROMA (ITALPRESS) – Modena, 10 dicembre. Da questa data, quando Stellantis presenterà il piano Maserati, ripartirà il dialogo tra il governo e l’azienda per il ritorno dell’auto italiana in Italia. Un mese, quello di dicembre, che sarà cruciale per l’esecutivo impegnato con l’ultima manovra della legislatura. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, fa il punto con Milano Finanza sul riordino degli incentivi, il testo unico per le pmi e le prossime mosse europee.

La settimana scorsa Urso ha avuto un incontro riservato con l’ad Antonio Filosa: “Abbiamo parlato di questo e anche altro – spiega -. Ma è giusto che sia l’azienda ad annunciarlo secondo la tempistica che mi è stata delineata. L’importante è produrre in Italia con la componentistica italiana. Noi non molliamo”. In merito alla Zes Unica che il governo estenderà al Centro Nord, il Ministro sottolinea: “E’ importante distinguere tra le semplificazioni amministrative previste dalla Zes e gli incentivi agli investimenti. Questi ultimi, come prevede il regime europeo sugli aiuti di Stato, andranno giustamente in misura maggiore al Sud, proprio per ridurre il divario interno”. La Zes unica “sarà la madre di tutte le semplificazioni. Esaudisce la prima richiesta delle imprese: tempi certi con procedure semplificate e accelerate per gli investimenti produttivi. E’ prevista un’autorizzazione unica, con risposte certe nell’arco di appena 60 giorni, tre mesi nei casi più complessi legati alle valutazioni ambientali”. Nella stessa direzione va il Fast Track: la corsia accelerata per gli investimenti sopra il miliardo, che secondo Urso ha funzionato “pienamente. E’ stata applicata a dieci grandi programmi di investimento, per un valore complessivo superiore a 30 miliardi. La Silicon Box a Novara ne è un esempio: un investimento da 3,2 miliardi per uno stabilimento all’avanguardia nell’assemblaggio avanzato, nel packaging e nel collaudo dei semiconduttori”. “Abbiamo previsto strumenti più specifici – aggiunge -, come i contratti di sviluppo che sostengono programmi a partire da 20 milioni, con procedure accelerate per quelli strategici di almeno 50 milioni”.

Il Mimit ha lavorato sulle semplificazioni anche con la Riforma degli Incentivi. Il Codice è già in vigore, manca però una parte, “quella relativa alla razionalizzazione e armonizzazione degli incentivi del ministero, che porterà le misure gestite dal dicastero da 33 a 10. Questa seconda parte è stata avviata e sarà completata con la manovra”, annuncia il ministro Urso.

Sul fronte burocratico il prossimo obiettivo è il Business Wallet: “Sarà il portafoglio digitale delle imprese – spiega -, vogliamo essere i primi in Europa a realizzarlo. Stiamo lavorando per introdurlo nell’ambito dell’esame parlamentare del ddl concorrenza. Con esso ogni impresa potrà raccogliere e condividere in un unico spazio digitale documenti, certificazioni e autorizzazioni, per partecipare più facilmente alle gare pubbliche, richiedere incentivi e accedere ai servizi della pubblica amministrazione, senza dover presentare ogni volta la stessa documentazione”. Poi, il prossimo passo sarà “il testo unico per le startup e le pmi innovative, che sarà pronto entro i primi mesi del 2027. L’obiettivo è riunire in un unico quadro normativo le disposizioni oggi frammentate, semplificando le regole per chi avvia e sviluppa un’impresa innovativa”.

All’osservazione che resta fuori il tema dei pagamenti della PA. Il Mimit paga in sette giorni e mezzo, ma è l’amministrazione più virtuosa. Come si evitano i ritardi? “E’ giusto – risponde – che fossimo noi a dare l’esempio, ma siamo certi che tutte le altre amministrazioni, a partire dagli enti locali, proseguiranno nella stessa direzione. Anche grazie ai recenti interventi messi in campo, i tempi di pagamento della PA si sono già ridotti in maniera significativa: la media nazionale è scesa a 27,2 giorni, il 45% in meno rispetto al 2020”.

Per Urso “la priorità è la revisione delle regole europee su auto e veicoli commerciali, che possiamo ottenere in modo compiuto entro marzo del prossimo anno. Dopodichè serve completare questo processo in modo organico, estendendo la neutralità tecnologica anche alle flotte aziendali e ai veicoli pesanti, valorizzando tutte le tecnologie e rafforzando la tutela della produzione e della componentistica europea”. Ed aggiunge: “Abbiamo fatto il possibile per contenere il costo dell’energia e sostenere la competitività delle imprese, anche con la legge di Bilancio. Nel mentre, in Europa siamo impegnati a fondo per ottenere la revisione del sistema perverso dell’Ets e la realizzazione del mercato unico dell’energia. Dobbiamo superare alcuni ostacoli interni, come quelli frapposti da alcune Regioni alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili e avviare subito il percorso per costruire i reattori nucleari di nuova generazione (gli Smr). Le nostre imprese vantano in questo settore competenze tecnologiche e industriali di eccellenza, dobbiamo dare loro l’opportunità di metterle a frutto anche in Italia”.

– foto Ipa Agency –

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