(Adnkronos) –

Scontro acceso tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini nello studio di 'Uomini e Donne'. A far scoppiare la lite tra le due opinioniste è stato il ritorno del cavaliere Mario e il successivo confronto che ha avuto con Gemma Galgani. Inizialmente Tina ha preso le difese del cavaliere, invitando la dama a non fraintendere le sue intenzioni: "Gemma, calmati, non è venuto per te, ha solo rilasciato un'intervista!". Un commento che Alessandra Mussolini non ha apprezzato: "Tina deve sempre andare addosso a Gemma". Cipollari, a quel punto, è intervenuto e ha replicato duramente: "Ogni volta che parlo di lei, tu ti metti in mezzo. Io dico la verità, tu che ne sai dei suoi trascorsi?". Mussolini si è alzata in piedi per ribadire la sua posizione: "Lei deve sempre dare addosso a Gemma. Maria deve parlare solo lei". Parole che hanno provocato la reazione e la rabbia di Tina: "Ma non è vero, la conosceremo meglio noi che la conosciamo qui dentro da 15 anni o tu che sei arrivata l'altro ieri? Ogni volta che parlo, non c'è una volta che dice…". A quel punto è intervenuto anche Gianni Sperti, che ha difeso Mussolini: "Alessandra ha diritto di dire la sua". Il clima, a quel punto, si è fatto sempre più acceso, tanto che Tina ha deciso di lasciare lo studio e Mussolini ha deciso di seguirla. Una scena che ha lasciato senza parole anche Maria De Filippi: "Ma stanno giocando o fanno sul serio?", ha detto la conduttrice cercando di capire cosa stesse accadendo. Poco dopo, entrambe le opinioniste sono rientrate in studio. La discussione, però, non si è conclusa. Tina è tornata infatti più volte sulla questione, mostrando il suo disappunto per quanto accaduto con l’opinionista.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)