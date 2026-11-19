SERRADIFALCO. Ha riscosso applausi a scena aperta il convegno sulla figura e l’opera di Federico Polizzi, poeta, pedagogo, letterato e regio ispettore scolastico serradifalchese vissuto tra l’ottocento e i primissimi anni del 900. L’evento, moderato dal giornalista Michele Bruccheri, ha preso le mosse dall’iniziativa del dott. Carmelo Pera che, assieme allo stesso Bruccheri, si sono adoperati affinchè la Giunta comunale aggiungesse il nome di Federico Polizzi alla Strada degli Scrittori.

Una iniziativa che ha trovato accoglimento grazie alla Giunta Burgio, al presidente del consiglio Daniele Territo e alla già assessora alla cultura Rosa Insalaco. In una nota Daniele Territo, a commento dell’evento di ieri sera, ha sottolineato: “Federico Polizzi ha contribuito significativamente alla crescita sociale e culturale di Serradifalco e dell’intera provincia di Caltanissetta, promuovendo e sollecitando, anche nel suo ruolo di ispettore scolastico del Circondario di Caltanissetta, quel processo di scolarizzazione e di radicamento dell’istituzione scolastica nei comuni del territorio.

Un impegno portato avanti in un periodo storico complesso, quando istruire i figli significava spesso sottrarre braccia alla terra o alla miniera. Una battaglia culturale e sociale, sostenuta dalla profonda convinzione che l’istruzione fosse lo strumento fondamentale per il riscatto sociale, la crescita delle comunità e l’emancipazione dell’uomo. Poeta pedagogo, educatore, uomo di fede, letterato e pensatore, Federico Polizzi è stato un figlio illustre di Serradifalco, capace di lasciare un segno nella storia culturale e sociale della nostra terra.

Di recente, grazie a una deliberazione della Giunta comunale, alla quale va il mio plauso, il suo nome è entrato a far parte del percorso della Strada Statale 640, la cosiddetta Strada degli Scrittori. Il percorso in cui si consumarono il barbaro assassinio del giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano, nonché quello del giudice Rosario Livatino.

Una strada che custodisce memoria, storia e identità e che oggi accompagna i nomi di alcuni dei figli migliori dei territori che attraversa: Pirandello, Sciascia, Camilleri, Tomasi di Lampedusa, Rosso di San Secondo, Russello, Baglio, Nicosia, Louise Hamilton Caico, Galletti, Cordaro, Rizzo, Puglisi e, oggi, Federico Polizzi.

Complimenti all’AUSER-LUSE per aver promosso l’iniziativa di ieri e un ringraziamento a tutti coloro che, in questi mesi, a vario titolo e in vari momenti, si sono spesi e continuano a spendersi per ricordare e far conoscere meglio un figlio di questa terra che il tempo, soprattutto per noi più giovani, rischiava di consegnare all’oblio. Un’occasione preziosa per riscoprire la storia del nostro territorio e rendere omaggio alle donne e agli uomini che, con il loro pensiero, il loro impegno e la loro opera, hanno contribuito a costruirne l’identità”.