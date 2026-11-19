(Adnkronos) – Elon Musk accusa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di mentire in merito a un nuovo rallentamento, in Ucraina, della rete del sistema di comunicazione satellitare militare Starshield. La scorsa settimana Zelensky aveva affermato che il suo esercito stava riscontrando "importanti perturbazioni nel funzionamento di Starshield" in Ucraina – Paese invaso dalla Russia nel 2022 – aggiungendo che si trattava di "restrizioni sistematiche alla velocità". "È falso", ha dichiarato il patron Tesla intervenendo in collegamento video da Shenzhen, dove si trova al seguito del presidente Donald Trump, nell'ambito di un forum organizzato dal New York Times. "Zelensky sta in realtà chiedendo di utilizzare i satelliti commerciali Starlink per operazioni militari; noi ci siamo rifiutati di farlo, come fin dall'inizio di questo conflitto. Punto e basta", ha affermato. Secondo Kiev, i terminali Starshield di SpaceX – la versione militare della rete civile Starlink – smettono attualmente di trasmettere quando la velocità di spostamento supera i 160 km/h, un fenomeno già osservato in ottobre. Secondo Volodymyr Zelensky, ciò rende impossibile l'impiego di sistemi di intercettazione contro i droni d'attacco a reazione utilizzati dalla Russia, in particolare per colpire Kiev. Musk, che ha anche respinto l'accusa di favorire la Russia, ha ribadito mercoledì che Starshield è sotto il controllo del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. "Mi sento un po' idiota per aver speso così tanto denaro e aver visto risultati così scarsi; o forse, senza questo, le cose sarebbero andate molto peggio", ha poi spiegato Musk durante la conferenza DealBook. "Le mie motivazioni erano semplici": si trattava di "avere un certo equilibrio di poteri. Di evitare che la presidenza, il Senato e la Camera fossero tutti nelle mani dello stesso partito. Questo era il mio obiettivo, che per inciso è fallito", ha sottolineato. "È evidente che i repubblicani hanno subito una batosta in queste elezioni". Musk ha anche assicurato di "non essere Maga. Non sono sicuro di cosa significhi, ma non credo di esserlo", ha affermato colui che ha finanziato e partecipato attivamente alla campagna presidenziale di Donald Trump, per poi collaborare alla sua amministrazione alla guida della Commissione per l'efficienza governativa (Doge). "Se ciò implica una sorta di adesione acritica alle posizioni del partito repubblicano, allora, di certo, non lo sono". Musk ha poi sostenuto che Jensen Huang, l'ex capo di Nvidia dimessosi in seguito allo scoppio di uno scandalo legato ad adulterio e contrabbando, non è stato "sleale" nei confronti degli Stati Uniti e che il suo allontanamento è stato "particolarmente scioccante". "Direi che Jensen è come il cestista Michael Jordan all'apice della sua carriera, per ciò che ha rappresentato per la sua squadra. Bisogna riflettere molto attentamente prima di estrometterlo", ha osservato l'uomo più ricco del mondo. "Non mi sembra una decisione intelligente", ha proseguito Musk, parlando di un "errore" e sottolineando che Jensen Huang è un suo "vecchio amico". "Nessuno può davvero sostituire Jensen. Ricopriva ruoli che normalmente spetterebbero a più persone. Ha costruito relazioni durature nel corso di decenni", ha aggiunto il numero uno di SpaceX e Tesla, tra le altre aziende. Inoltre, "il suo team lo adora. Molti di loro sono rimasti in Nvidia proprio grazie a lui; pur avendo ricevuto offerte migliori altrove, le hanno rifiutate per lealtà verso Jensen", ha affermato Elon Musk, pur riconoscendo che l'ex fondatore e amministratore delegato ha "senza dubbio commesso degli errori". "Ma non credo che sia stato sleale nei confronti degli Stati Uniti". Secondo Musk spingere Huang ad andarsene "non sembra nemmeno una buona cosa per gli azionisti". Interpellato sulla possibilità di accogliere l'ex amministratore delegato in una delle sue aziende, Elon Musk ha risposto: "Certo. Chi non lo farebbe. E' uno degli imprenditori-manager più talentuosi della storia", ha sottolineato, aggiungendo che "ovviamente Jensen non è in cerca di un lavoro". "È ancora sotto shock per quanto accaduto", ha confidato.

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