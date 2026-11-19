La Giunta comunale di Gela ha dato il via libera alla proposta di conferire la cittadinanza onoraria alla giornalista e saggista Barbara Serra. La delibera è stata pubblicata e verrà ora sottoposta all’esame del Consiglio comunale. «Accolgo con soddisfazione questo primo passo. Barbara Serra ha costruito una carriera di rilievo nel giornalismo internazionale e conserva un legame con Gela, terra d’origine della famiglia materna», afferma l’assessore alla Cultura Peppe Di Cristina, promotore della proposta.

Nel suo percorso professionale, Serra ha collaborato con emittenti quali BBC, Sky, Channel 5, Al Jazeera International e Rai. Nel corso degli anni è tornata più volte in città per prendere parte a eventi pubblici. Lo scorso aprile ha partecipato a un incontro con il compianto Franco Gallo; in quella circostanza, l’assessore Di Cristina aveva già annunciato l’intenzione di avanzare la proposta.

«La sua esperienza professionale, il contributo del suo lavoro e i libri che ha scritto, tra cui il saggio Fascismo in famiglia, sono alla base del riconoscimento che l’Amministrazione intende conferirle. La cittadinanza onoraria vuole rendere omaggio ai suoi meriti e al rapporto che la lega alla comunità gelese», conclude l’assessore.