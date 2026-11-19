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Prima l'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, poi il super vertice con Xi Jinping. A Shenzhen, in Cina, è andato in scena un breve faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti e quello russo. Circa 40 minuti di colloquio a margine del vertice Apec. Dopo il bilaterale, il clou della giornata con il summit trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping.

"E lui chi è? E' il mio amico", il siparietto di Trump prima di stringere la mano a Putin. "Abbiamo un ottimo rapporto da molti anni, ci conosciamo da molto tempo e penso che da questo incontro possano nascere molte cose meravigliose, o almeno che ne possa essere l'inizio", ha detto Trump prima dell'incontro con il presidente russo, rimasto in silenzio davanti a fotografi e telecamere. Un funzionario statunitense ha definito il bilaterale un "incontro informale". Dopo l'incontro con Putin, e prima del trilaterale, Trump ha avuto un meeting con Xi. "Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente statunitense Donald Trump a Shenzhen. Trump si trova nella città della Cina meridionale in occasione del 33esimo incontro dei leader economici dell'Apec (Cooperazione economica Asia-Pacifico), previsto per il 18 e 19 novembre", la news diffusa dall'agenzia cinese Xinhua. Le news della giornata.

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