La tempestivita’ della segnalazione al Numero Unico di Emergenza e il pronto intervento della polizia di Stato hanno consentito di avviare una rapida attivita’ investigativa a seguito di un episodio di guida particolarmente pericolosamente verificatosi ad Acireale, conclusosi con l’individuazione e la denuncia del presunto responsabile. A seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa del commissariato di Acireale, relativa alla presenza di un’autovettura che procedeva a velocita’ particolarmente elevata nella zona centrale della citta’, i poliziotti delle volanti del Commissariato sono intervenuti immediatamente, riuscendo ad individuare il veicolo segnalato cui hanno intimato l’alt.

Anziche’ arrestare la marcia, il conducente ha dato vita a una fuga pericolosa tra le vie della citta’, a velocita’ elevata. Gli occupanti hanno poi abbandonato il mezzo, facendo perdere le proprie tracce. Dai successivi accertamenti e’ emerso che l’utilitaria era stata rubata il giorno precedente proprio ad Acireale. Gli immediati approfondimenti investigativi, supportati dai rilievi effettuati dalla Polizia Scientifica e dall’analisi degli elementi acquisiti sul veicolo, hanno consentito di indirizzare le indagini nei confronti di un giovane minorenne.

Il ragazzo, probabilmente ritenendo ormai prossimo il momento della propria identificazione, si e’ presentato spontaneamente presso gli uffici del commissariato, ammettendo le proprie responsabilita’ e dichiarando di essere stato alla guida dell’autovettura durante l’inseguimento. Nei suoi confronti sono stati avviati gli accertamenti di polizia giudiziaria in relazione alle ipotesi di reato di ricettazione e fuga all’alt polizia. Il veicolo e’ stato sottoposto ad accertamenti nel corso dei quali sono stati trovati dispositivi multimediali rubati in altre autovetture. Sono tuttora in corso ulteriori indagini finalizzate sia a ricostruire la provenienza di tali materiali, sia a identificare gli eventuali complici.