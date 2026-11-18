MUSSOMELI – E’ vero! In tutte le cose c’è sempre una prima volta a lasciare il segno nelle persone. E questa volta a parlare e scrivere è un volontario della Misericordia (un diversamente giovane) che, coinvolto dalla dirigenza nelle incombenze della raccolta alimentare di sabato scorso, ha sperimentato la gioia ed il compiacimento di rendersi utile a tale servizio svolto dalla Misericordia, in collaborazione con altre realtà locali. Infatti, a fine giornata, assai soddisfatto del suo servizio, il “diversamente giovane” ha fatto pervenire al sodalizio una relazione descrivendo compiutamente l’andamento della giornata dedicata alla colletta alimentare. Questo il testo: “Sabato 14.11.2026 – 13^ “Giornata Nazionale della colletta alimentare”. Un poliedrico Amico mi ha coinvolto nell’attività in argomento, rendendomi parte e gratificandomi. Di buon mattino ho fatto la mia parte. Pomeriggio, trascinato dall’entusiasmo dei numerosi volontari posti nei vari supermercati, ho voluto dare il mio modesto contributo nel trasporto di quanto raccolto in colletta presso la sede della Misericordia di Mussomeli. Gli alimenti, donati in abbondanza per la verità, a seguire venivano, con rigore, ordinati per genere e data di scadenza e immagazzinati, per essere poi distribuiti agli aventi titolo in scadenze successive, e secondo un rigido calendario programmato. Un plauso per l’efficiente organizzazione messa in atto va alla Dirigenza della Misericordia ed a tutti i volontari che vi hanno collaborato. Insomma la Misericordia è come un Convento, si legge ancora nella relazione dell’arzillo volontario, raccoglie per poi distribuire. “Gesti che costruiscono Pace”, è scritto da qualche parte, ed oggi non è cosa da poco.”