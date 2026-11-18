Anci Sicilia esprime apprezzamento per la scelta della Regione siciliana di sostenere il ricorso promosso dall’associazione e da 29 Comuni davanti al Tar del Lazio, contro gli attuali criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale. La posizione espressa dal presidente della Regione, Renato Schifani e dall’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, nell’incontro all’Assemblea regionale siciliana, “assume particolare rilievo sul piano istituzionale”.“Il sostegno della Regione rafforza la richiesta dei Comuni siciliani di rivedere criteri che incidono sulla qualità, sulla continuità e sull’accessibilità dei servizi ai cittadini – dicono il presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano -. La scelta della Regione consente a Regione e Comuni di portare avanti una posizione comune nel confronto con il Governo nazionale. Chiediamo criteri di riparto più equi, che tengano conto dei fabbisogni delle comunità e della capacità fiscale dei Comuni. L’obiettivo è ridurre i divari nella qualità dei servizi a cui i cittadini possono accedere nei diversi territori”, concludono i vertici dell’associazione.