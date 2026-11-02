Trieste, incendio in magazzino chiuso al Porto Vecchio: morti due giovani migranti

(Adnkronos) –

Due giovani migranti, un uomo e una donna di cui non è ancora stata resa nota la nazionalità, sono morti per un incendio divampato ieri sera verso le 22.45 nel vecchio magazzino 18 del Porto Vecchio di Trieste. I due erano in una stanza al primo piano del capannone in disuso e interdetto all’accesso, quando il solaio ha ceduto causandone la morte per le gravi ustioni e le esalazioni. I vigili del fuoco li hanno trovati già morti. Nel magazzino vi erano anche altri migranti che cercavano riparo dal freddo ma sono tutti riusciti a mettersi in salvo appena in tempo. A causare il rogo, un fuoco che era stato acceso al piano terra per riscaldarsi. Sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco con numerosi mezzi, anche il personale sanitario del 118, carabinieri polizia.

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