Spari in una discoteca a Catania, il questore sospende la licenza per 30 giorni

Il questore di Catania ha disposto la sospensione per 30 giorni della licenza di una discoteca di via Acquicella Porto, dove nella notte tra il 24 e il 25 ottobre un 20enne è stato ferito a una gamba da colpi di arma da fuoco. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è stato notificato nella mattinata di ieri, 31 ottobre. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, un uomo, dopo una discussione con il giovane, ha estratto una pistola e ha sparato diversi colpi contro di lui all’interno della pista da ballo, affollata di persone, per poi allontanarsi. Il 20enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’episodio, mentre gli accertamenti della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura, sulla base della proposta avanzata dalla stazione dei carabinieri di Catania Librino, hanno evidenziato la grave situazione di pericolo provocata dagli spari, che hanno seminato il panico tra i giovani presenti nel locale. Da qui la decisione del questore di sospendere la licenza per 30 giorni.(LaPresse)