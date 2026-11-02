Da Serradifalco a Macao: tre musicisti nisseni portano il talento siciliano sulla scena internazionale

SERRADIFALCO. Tre musicisti di Serradifalco, uniti dalla passione per la musica e dal legame con la propria terra, protagonisti di un’esperienza internazionale a Macao. Angelo Palmeri, Salvatore Palmeri e Michele Anzalone hanno concluso la tournée nella città asiatica, portando con sé un pezzo della comunità nissena.

L’esperienza si inserisce nella cornice del 38° Festival Internazionale di Musica di Macao, manifestazione organizzata dall’Istituto Culturale del Governo di Macao e dedicata quest’anno al tema “Silk Resonances”, ispirato agli scambi culturali lungo la Via della Seta marittima. Un contesto d’incontro tra tradizioni orientali e occidentali, con un cartellone che comprende opera lirica, concerti sinfonici e musica contemporanea. Tra gli appuntamenti del festival, la Turandot di Giacomo Puccini, in scena il 31 ottobre e il 1° novembre al Macao Cultural Centre, con la direzione musicale di Carlo Montanaro e la regia di Jackie Chan, al suo debutto nella regia operistica. La produzione, nel centenario della prima rappresentazione dell’opera, ha coinvolto la Nuova Orchestra Scarlatti e il Coro dell’Opera di Parma.

Per i tre serradifalchesi, la tournée è stata anche un’occasione di condivisione: al lavoro musicale si sono affiancati la scoperta della città, dei suoi sapori e momenti di amicizia. Un’esperienza nella quale la dimensione professionale si è intrecciata con quella umana. La loro partecipazione offre alla comunità di Serradifalco un motivo di orgoglio e una testimonianza concreta di quanto la musica possa aprire strade oltre i confini del proprio territorio. Angelo Palmeri, Salvatore Palmeri e Michele Anzalone rientrano da Macao con un’esperienza da raccontare, nel segno di una passione condivisa e delle proprie radici.