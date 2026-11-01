Caltanissetta, la magia dei pupi di zucchero rivive nella passione di Davide Miracolini: «Da bambino mi chiamavano U Puparo»

Ci sono tradizioni che resistono al trascorrere del tempo, capaci di custodire ricordi, emozioni e frammenti di un’infanzia che continua a vivere nella memoria. In Sicilia, una di queste è rappresentata dai pupi di zucchero, conosciuti anche come pupaccena, le caratteristiche statuette colorate che, da generazioni, accompagnano la Festa dei Morti del 2 novembre.

A Caltanissetta, questa antica espressione dell’arte dolciaria siciliana trova un appassionato custode nel maestro pasticcere Davide Miracolini, che ai pupi di zucchero ha dedicato una passione particolare, nata quando era ancora bambino e trasformata, con il passare degli anni, in un’autentica attività di collezionismo e restauro.

Non si tratta soltanto di dolci, ma di piccoli capolavori artigianali, testimonianze di una cultura popolare che intreccia la maestria dei pasticceri con il significato più profondo della ricorrenza dedicata ai defunti.

«Considero l’emozione un privilegio prezioso, un seme che ognuno di noi è chiamato a coltivare e a far crescere nel tempo», racconta Miracolini, affidando ai social una riflessione personale che riporta alla luce il fascino di una tradizione profondamente radicata nell’identità siciliana.

Il suo legame con i pupi di zucchero affonda le radici nei ricordi dell’infanzia, quando le vetrine delle pasticcerie e le bancarelle si riempivano di figure variopinte, trasformando i giorni che precedevano il 2 novembre in un’esplosione di colori e meraviglia.

«Fin da bambino ne subivo il fascino: restavo incantato davanti a quelle statue colorate esposte nelle pasticcerie e sulle bancarelle che, in quei giorni di festa, inondavano la città di colori e dolci meraviglie. Ne ero attratto allora, e lo sono tuttora».

Un’attrazione talmente forte che, già da piccolo, gli era stato attribuito un soprannome destinato ad accompagnarlo idealmente per tutta la vita.

«Solo oggi, con il senno di poi, capisco perché a casa mi chiamavano affettuosamente “U Puparo”: ero predestinato ad averne cura».

Ed è proprio in queste parole che si racchiude il significato della sua passione. Miracolini, infatti, non si limita a raccogliere e conservare i pupi di zucchero, ma dedica parte del proprio tempo anche al loro restauro, intervenendo quando gli anni ne attenuano i colori e ne modificano l’aspetto.

«Oggi amo collezionarli, ma non per mangiarli. Quando il tempo sbiadisce i loro colori, mi siedo e mi metto all’opera, restaurandoli per restituire loro nuova vita. Lo faccio con immenso piacere, perché mi rende felice».

Un lavoro paziente e delicato, attraverso il quale quelle piccole sculture tornano a risplendere, conservando intatto il loro valore affettivo e simbolico.

I pupi di zucchero, una tradizione che racconta la Sicilia

La storia dei pupi di zucchero è strettamente legata alla Festa dei Morti, una ricorrenza che in Sicilia assume un significato particolare, soprattutto per i bambini.

Secondo un’antica usanza, nella notte tra l’1 e il 2 novembre i defunti tornavano simbolicamente nelle case dei propri cari per lasciare doni ai più piccoli. Al risveglio, i bambini andavano alla ricerca dei regali e dei tradizionali cannistri, cesti colmi di dolci, frutta martorana, biscotti e immancabili pupi di zucchero.

Era un modo per mantenere vivo il legame tra le generazioni, trasformando il ricordo dei familiari scomparsi in un momento di affetto, gioia e condivisione.

Le statuette, realizzate interamente in zucchero, rappresentavano originariamente cavalieri, paladini, dame e personaggi ispirati all’Opera dei Pupi, altra straordinaria espressione della cultura popolare siciliana.

Con il passare degli anni, alle figure tradizionali si sono affiancati personaggi dei cartoni animati, carretti siciliani, teste di Moro e altre rappresentazioni, senza tuttavia cancellare il fascino delle forme più antiche.

L’arte della preparazione: dallo zucchero alle piccole sculture colorate

Dietro ogni pupo di zucchero si nasconde una lavorazione artigianale che richiede esperienza, precisione e una particolare conoscenza delle tecniche di cottura.

Gli ingredienti sono pochi e semplici: zucchero semolato, acqua e una piccola quantità di cremor tartaro oppure succo di limone.

La preparazione comincia con la cottura dello sciroppo di zucchero, che viene portato a una temperatura di circa 130-135 gradi. Raggiunta la consistenza desiderata, il composto bollente viene versato all’interno di appositi stampi, tradizionalmente realizzati in gesso o terracotta.

Una delle particolarità della lavorazione consiste nel rendere cave le statuette: lo stampo viene infatti capovolto per eliminare lo zucchero liquido in eccesso, lasciando solidificare soltanto lo strato che aderisce alle pareti.

Una volta raffreddati ed estratti dagli stampi, i pupi vengono decorati a mano con colori alimentari vivaci. È proprio questa fase a conferire a ogni figura la sua identità, trasformando un semplice composto di zucchero in una piccola opera d’arte.

Sebbene siano commestibili, i pupi possono conservarsi per molti anni, purché custoditi in condizioni adeguate. Ed è proprio questa caratteristica che permette a collezionisti e appassionati, come Davide Miracolini, di preservarli nel tempo.

La passione di Davide Miracolini, tra memoria e amore per la bellezza

Nell’epoca della produzione industriale e delle tradizioni che rischiano progressivamente di perdere il proprio significato originario, la passione di Miracolini rappresenta anche un modo per mantenere viva una parte del patrimonio culturale siciliano.

Il suo collezionismo non nasce dal desiderio di accumulare oggetti, ma dalla volontà di custodire emozioni. Ogni pupo racconta una storia, richiama un ricordo e restituisce il fascino di un tempo in cui la Festa dei Morti rappresentava, soprattutto per i bambini, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Il maestro pasticcere affida infine alla sua riflessione un messaggio che va ben oltre il mondo della pasticceria e delle tradizioni popolari.

«Fare ciò che si ama arricchisce il cuore, fa stare bene e dà un senso profondo a questa vita meravigliosa che abbiamo il privilegio di vivere in ogni singolo istante».

Parole che racchiudono il senso di una passione autentica, coltivata negli anni e mai abbandonata.

E così, mentre nelle pasticcerie siciliane tornano a fare bella mostra di sé le coloratissime statuette di zucchero, c’è chi continua a custodirle con la stessa meraviglia di quando era bambino.

Per Davide Miracolini, quel piccolo U Puparo di tanti anni fa non è mai cresciuto del tutto. Continua a vivere attraverso le sue mani, i suoi ricordi e quei pupi di zucchero ai quali, con pazienza e amore, restituisce ogni volta nuova vita.

Perché, in fondo, custodire una tradizione significa anche impedire che i ricordi più belli perdano i loro colori.