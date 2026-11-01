Castello di Mussomeli e la Roccia Amorosa di Villalba, scenografia naturale al percorso artistico “Il Cerchio”: dialogo tra musica, parole e paesaggio.

VALLONE – Due luoghi di straordinaria suggestione, il Castello Chiaramontano di Mussomeli e la Roccia Amorosa di Villalba, hanno fatto da scenografia naturale al percorso artistico “Il Cerchio” creando un dialogo tra musica, parole e paesaggio. Il 30 ottobre 2026, nella suggestiva cornice del Castello Chiaramontano di Mussomeli, e con la seconda rappresentazione la mattina del 31 ottobre presso la spettacolare Roccia Amorosa di Villalba, ha preso vita “ Il Cerchio”: la musica che diventa incontro. Uno spettacolo di grande originalità espressiva e partecipativa, ideato e condotto da LUCINA LANZARA con la voce recitante dell’attore MAURIZIO SPINUZZA e la partecipazione delle voci di Alessandra Lo Cascio, soprano Anna Maria Esposito, contralto Renèe Purpura, foto di scena. Un’esperienza artistica fuori dagli schemi tradizionali, dove il numeroso pubblico è stato protagonista attivo dell’evento attraverso suoni, ritmi e strumenti musicali contribuendo a dar vita ad un’esperienza collettiva. Le due iniziative, a titolo gratuito, sono state organizzate da BCsicilia e coordinate dall’infaticabile Presidente Rita La Monica, con la collaborazione delle rispettive Amministrazioni . Per Mussomeli, fondamentale è stata il pieno supporto dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gianluca Nigrelli, con l’assessore alla cultura Maria Bonomo. Per la manifestazione di Villalba, c’è stato il coinvolgimento del Sindaco Fabio Plumeri e l’Assessore alla Cultura Chiara Diprima.