Servizio Civile Agricolo: Croce Rossa in campo per il benessere e la sana alimentazione. Candidature aperte per il Bando 2026 entro il 6 Novembre 2026

CALTANISSETTA. Un’opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni di mettere “le mani nella terra” e promuovere la sostenibilità: la CRI lancia la chiamata per il Bando di Servizio Civile Agricolo. C’è tempo fino alle ore 14:00 del 6 novembre 2026 per candidarsi e diventare protagonisti del progetto “Nutrire il Futuro”. Il futuro dell’agricoltura e del benessere collettivo passa attraverso l’impegno civico. La Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ha aperto le selezioni per il Servizio Civile Universale all’interno del programma “SCAG – Terra e Benessere”, offrendo ai giovani un’occasione concreta per coniugare solidarietà, promozione della salute e sostenibilità ambientale su tutto il territorio nazionale.
Il progetto promosso dalla CRI, intitolato “NUTRIRE IL FUTURO: Il benessere attraverso una corretta alimentazione”, affronta criticità sociali ed educative urgenti:
- Lotta all’obesità infantile e promozione di stili di vita sani: in Italia il 26,7% dei bambini e adolescenti (3-17 anni) è in sovrappeso o obeso. L’iniziativa punta a diffondere abitudini alimentari corrette e bilanciate fin dall’età scolastica.
- Contrasto alla povertà alimentare e allo spreco: a fronte di quasi 6 milioni di persone in povertà alimentare e di uno spreco medio pro capite di circa 617,9 grammi di cibo a settimana, il progetto promuove l’accesso equo a un’alimentazione di qualità e l’educazione al consumo responsabile.
- Supporto alle famiglie vulnerabili: tra le azioni principali figura la somministrazione di prime colazioni e pasti nutrienti nelle scuole situate in contesti socio-economici fragili (anche grazie al supporto di partner come Kellogg’s e Gruppo Orsero), gite, raccolte viveri, incontri con nutrizionisti e psicologi, raccolta e distribuzione dell’invenduto alle famiglie vulnerabili;
I volontari affiancheranno gli operatori e gli esperti della CRI in tutte le fasi: dall’organizzazione dei laboratori e della comunicazione sui canali social, alla gestione della logistica, all’assistenza diretta ai beneficiari e al supporto negli incontri con la comunità educante.
“Il Servizio Civile Agricolo rappresenta straordinariamente la nostra missione: mettere la persona al centro prendendosi cura della comunità e del territorio in cui vive. Con il progetto ‘Nutrire il Futuro’ offriamo ai giovani un’esperienza di crescita profonda, un percorso in cui impareranno a trasformare i valori della sostenibilità e dell’educazione alimentare in azioni quotidiane concrete a supporto dei più fragili e delle scuole del nostro territorio. Invito calorosamente i ragazzi della nostra comunità a cogliere questa opportunità: un anno con la Croce Rossa significa acquisire competenze umane e professionali preziose, facendo davvero la differenza per il bene comune.” — Santina Sonia Bognanni, Presidente del Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana
I giovani selezionati sottoscriveranno un contratto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- Durata e orario: 12 mesi, articolati su 5 giorni settimanali, per un totale di 1.145 ore annue (circa 25 ore settimanali).
- Rimborso spese: è previsto un assegno mensile pari a 519,47 euro.
- Formazione: i volontari riceveranno un percorso formativo completo di 72 ore (tra formazione generale e specifica su salute, sicurezza, nutrizione, primo soccorso e guida dei mezzi CRI).
La Croce Rossa Italiana punta a raccogliere un numero di candidature ampio per garantire la piena copertura di tutte le posizioni e l’avvio capillare dei progetti.
- Scadenza: la domanda deve essere inviata tassativamente entro e non oltre le ore 14:00 del 6 novembre 2026.
- Modalità: la candidatura avviene esclusivamente online tramite la piattaforma ufficiale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
- Requisiti d’accesso: è necessario possedere le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2;
- Informazioni e Progetti: i dettagli sulle sedi, sui posti disponibili e sui progetti sono consultabili sul sito ufficiale della CRI alla sezione dedicata al Servizio Civile: https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/bandi/bando-ambientale-e-agricolo/ o presso il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta sito in via Xiboli, 345 – 93100 Caltanissetta – nella persona del Dott. Nicolò Piave;