Caltanissetta. Dal 13 novembre VivArte propone un percorso per imparare a guardare il cinema con occhi nuovi

CALTANISSETTA. Venerdì 13 Novembre, alle ore 18,00, presso l’Associazione VivArte in Corso Vittorio Emanuele, 53 a Caltanissetta, si darà avvio ad un percorso di incontri per scoprire la storia del cinema e imparare a guardare i film con occhi nuovi. Il percorso ideato e condotto da Danilo Napoli, prevede 12 incontri di 90 minuti circa ciascuno con cadenza settimanale, è rivolto ad appassionati e curiosi ai quali non viene richiesta alcuna conoscenza pregressa .

“ Non voglio insegnare, voglio confrontarmi con le persone. Il mio obiettivo è che chi partecipa esca da ogni incontro con più curiosità di quando è entrato: voglia di vedere un film che non conosceva, di rivedere con attenzione uno che pensava di conoscere, di tornare in sala. Un corso riuscito è quello in cui, la volta dopo, qualcuno arriva dicendo di aver guardato una scena o un film in modo diverso” dichiara Danilo Napoli.

Il corso partirà da una base di storia del cinema, dalle origini al cinema contemporaneo; si svilupperà uno sguardo critico approfondendo l’inquadratura, il montaggio, il suono e le scelte di regia. L’obiettivo è anche quello di avvicinare le persone alla sala e al piacere di discutere un film in un gruppo in cui ognuno si senta libero di esprimere la propria opinione. Gli incontri saranno aperti al confronto e alla partecipazione di tutti. “Siamo lieti di ospitare e promuovere questo interessante percorso dedicato alla settima arte che invita ad avvicinarsi ad essa con più attenzione e a scoprirne la complessità” afferma la d.ssa Mastrosimone, presidente dell’Associazione VivArte. La quota di partecipazione, contenuta, servirà a sostenere le spese organizzative Per informazioni e prenotazioni: 3297975588.