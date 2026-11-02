Caltanissetta. Dalle radici nissene al batticuore: è uscito il brano inedito “Core ‘Nfamone”, il racconto intimo di Alessandro Amico

CALTANISSETTA. C’è una linea sottile e potente che separa la musica di consumo da quella capace di aggrapparsi allo stomaco e non staccarsi più. È la musica che nasce dall’autenticità, dalle ferite reali e da quel vissuto che non si può fingere. Caltanissetta celebra una nuova intensa pagina del proprio panorama artistico con il lancio ufficiale di “CORE ‘NFAMONE”, il brano inedito del cantautore Alessandro Amico, pubblicato su tutte le piattaforme digitali e su YouTube.

Il progetto nasce da un’intesa artistica profonda e straordinaria. La struttura lirica del brano si avvale infatti del lavoro meticoloso di un grande autore, come lo stesso Alessandro ama definirlo per l’immenso valore e la sensibilità dimostrata nella stesura del pezzo. La penna dell’autore ha saputo tradurre in versi taglienti e melodie avvolgenti il travaglio interiore del cantante: un frammento di vita reale contrassegnato dal dolore del tradimento emotivo e dall’impossibilità di spegnere un sentimento che continua a pulsare nel petto come un “cuore infame”.

Ascoltando l’interpretazione viscerale di Alessandro Amico, si percepisce immediatamente la verità del pezzo. Non c’è spazio per i filtri: la voce si muove con naturalezza tra sfumature di rabbia e nostalgia, sorretta da un arrangiamento moderno che attinge ai canoni dell’urban-pop contemporaneo senza perdere l’anima melodica mediterranea. I primi dati di ascolto confermano l’impatto del brano: nelle prime 12 ore, il video registra un’importante crescita di visualizzazioni con un tasso di gradimento elevatissimo tra i fan.