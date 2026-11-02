Da Bagheria a Parma, la Marathon Caltanissetta brilla tra solidarietà e sfide nazionali

Domenica 1° novembre, Bagheria ha ospitato il suggestivo “Trofeo del Mare”, una gara di 10 chilometri veloce e tecnica, inserita nel prestigioso Grand Prix regionale di corsa su strada della Sicilia occidentale. Su un percorso omologato attraverso la celebre “Città delle Ville” — storica cornice di capolavori cinematografici —, oltre 500 appassionati si sono sfidati in condizioni meteo inizialmente incerte: la pioggia caduta pochi attimi prima dello start ha reso scivoloso e impervio il primo tratto in basole, lasciando poi spazio a un meteo clemente per tutta la durata della corsa.

Tra i protagonisti della Marathon Caltanissetta, Francesco Calabrese è stato il più veloce della squadra fermando il cronometro a 47’39”. Alle sue spalle si sono piazzati Davide Viola (52’47”) e Francesco Lo Monaco (52’49”). A completare l’ottima prova collettiva sono stati il presidente della squadra Giuseppe Zagarella (55’10”), Angelo Spoto (56’45”), Giuseppe Vitello (59’21”), Maria Rita Fichera e Domenica Cannistraci (entrambe a 1h02’16”).

Oltre ai riscontri cronometrici, a Bagheria è emerso un grande senso di unione: Domenica Cannistraci e Francesco Lo Monaco hanno costantemente sostenuto i compagni durante la gara, con Domenica che ha affiancato Maria Rita Fichera e Francesco che non si è mai allontanato da Davide Viola.

Lo stesso spirito di dedizione aveva già caratterizzato la trasferta emiliana dello scorso 18 ottobre in occasione della decima edizione della Parma Marathon. Tra le colline della Food Valley e i luoghi simbolo del centro storico ducale — dal Duomo al Teatro Regio fino al Palazzo della Pilotta —, l’intera spedizione di 8 atleti della Marathon Caltanissetta ha partecipato alle varie distanze spinta da una profonda motivazione: dedicare con commozione la propria presenza alla memoria dell’amico e compagno di squadra scomparso Carmelo Di Bilio, per il quale tutti gli atleti avevano speso anima e corpo in un’intensa preparazione atletica.

I risultati ottenuti sulle varie distanze della manifestazione emiliana:

Maratona (42 km): Domenica Cannistraci ha terminato la gara regina in 4h01’00”, mentre Davide Viola ha chiuso in 5h05’04”.





Domenica Cannistraci ha terminato la gara regina in 4h01’00”, mentre Davide Viola ha chiuso in 5h05’04”. Trenta2 (32 km): Ottima prova per Giuseppe Rivituso con il tempo di 2h43’49”, seguito dagli arrivi appaiati di Michele Mosca e Davide Amico, entrambi registrati a 2h56’37”.





Ottima prova per Giuseppe Rivituso con il tempo di 2h43’49”, seguito dagli arrivi appaiati di Michele Mosca e Davide Amico, entrambi registrati a 2h56’37”. 24 km: Fabio Sole ha fermato il cronometro a 2h11’47”, precedendo l’arrivo in contemporanea di Salvatore Barbera ed Eleonora Indorato, giunti al traguardo insieme in 2h28’10”.

La Marathon Caltanissetta continua a distinguersi nel panorama podistico, confermandosi un punto di riferimento nell’atletica siciliana e nissena, portando l’orgoglio del territorio nei più importanti eventi nazionali. Risultati e valori che riempiono d’orgoglio il presidente Giuseppe Zagarella, pronto a elogiare con grande enfasi l’impegno di ciascun atleta, capace di superare i propri limiti e vincere la sfida più importante: quella con se stesso.