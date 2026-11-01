MUSSOMELI – L’Amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Gianluca Nigrelli, ha incontrato, lo scorso venerdì, il vescovo mons. Mario Russotto per un momento di confronto profondo e costruttivo. “Al centro del dialogo – riferisce il primo cittadino – ci sono stati i temi della famiglia e dei giovani. Abbiamo riflettuto in particolare sui rischi dell’individualismo che il nuovo modello di società e l’era digitale impongono alle nuove generazioni. Durante l’incontro – prosegue il sindaco – abbiamo condiviso i progetti realizzati e quelli futuri, trovandoci d’accordo su un punto fondamentale: Chiesa, Politica e Società Civile devono fare rete. Solo camminando insieme possiamo vincere questa grande sfida per il futuro. Sua Eccellenza ha rivolto parole di grande affetto alla nostra comunità, confermando la piena disponibilità della Curia a collaborare per le future iniziative dedicate a Mussomeli”.
L’Amministrazione comunale di Mussomeli incontra il Vescovo mons.Mario Russotto
Dom, 01/11/2026 - 20:00
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