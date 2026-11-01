L’Amministrazione comunale di Mussomeli incontra il Vescovo mons.Mario Russotto

MUSSOMELI – L’Amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Gianluca Nigrelli, ha incontrato, lo scorso venerdì, il vescovo mons. Mario Russotto per un momento di confronto profondo e costruttivo. “​Al centro del dialogo – riferisce il primo cittadino – ci sono stati i temi della famiglia e dei giovani. Abbiamo riflettuto in particolare sui rischi dell’individualismo che il nuovo modello di società e l’era digitale impongono alle nuove generazioni. ​Durante l’incontro – prosegue il sindaco – abbiamo condiviso i progetti realizzati e quelli futuri, trovandoci d’accordo su un punto fondamentale: Chiesa, Politica e Società Civile devono fare rete. Solo camminando insieme possiamo vincere questa grande sfida per il futuro. ​Sua Eccellenza ha rivolto parole di grande affetto alla nostra comunità, confermando la piena disponibilità della Curia a collaborare per le future iniziative dedicate a Mussomeli”.