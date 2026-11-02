Omicidio Barreca nel Palermitano, parenti e amici ascoltati per tutta la notte

Sono stati ascoltati per tutta la notte i parenti, la moglie e il figlio 18enne, e i parenti e gli amici di Alessandro Barreca, l’imprenditore agricolo di 53 anni di Gangi (Palermo), ucciso nella notte tra sabato e domenica nelle campagne al confine tra le province di Palermo ed Enna. I colpi mortali lo hanno raggiunto al torace. Sono almeno tre le ipotesi degli inquirenti che indagano sull’omicidio: un agguato, un appuntamento trappola oppure avrebbe visto qualcosa che non doveva vedere. Si scava nel contesto lavorativo dell’imprenditore. (Ter/Adnkronos)