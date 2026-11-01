Lega: Salvini, è una grande famiglia

Quelle del Congresso, lo scorso fine settimana, a Milano, “sono state due giornate intense, di confronto, partecipazione e passione, che hanno rappresentato un momento importante per il nostro movimento. Sono ancora emozionato In questi giorni ho ricevuto oltre mille messaggi da dirigenti, sindaci, amministratori, militanti, imprenditori e semplici cittadini, anche dall’estero. Una dimostrazione di affetto e fiducia che mi riempie di orgoglio, ma soprattutto di responsabilita’”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, nella newsletter settimanale del partito.

Salvini aggiunge: “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, chi mi ha rinnovato la fiducia e chi ha contribuito al dibattito congressuale in maniera costruttiva. Un ringraziamento anche a Massimo Garavaglia, con il quale ci siamo confrontati davanti ai delegati. La Lega e’ una grande famiglia, con una storia, delle radici e una comunita’ straordinaria di militanti, amministratori e persone che ogni giorno dedicano tempo e passione ai propri territori”.

Salvini prosegue: “Nelle prossime settimane mi spostero’ per le province italiane, da Nord a Sud, per incontrare e accogliere militanti, partecipanti e cittadini. Un percorso già iniziato questa settimana a Genova, dove ho incontrato il direttivo regionale della Lega per confrontarci sulle priorità del territorio e iniziare a costruire il lavoro in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Perche’ la forza della Lega nasce proprio dall’ascolto e dalla presenza sul territorio. l’Italia”.