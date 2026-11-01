Vannacci, serve Futuro Nazionale per cambiare rotta in Italia e in Europa

“Futuro Nazionale continuera’ a combattere per gli italiani, con coerenza e coraggio. Continueremo a portare avanti le istanze, i problemi e le speranze di tanti cittadini che nessuno ascolta piu'”, scrive su Facebook Roberto Vannacci . “Quattro anni fa il gasolio costava 70 centesimi in meno al litro, il pane costava un euro in meno al kg, la pressione fiscale era di 2 punti inferiore, c’erano 400.000 stranieri in meno residenti in Italia. Se vogliamo cambiare l’Italia a l’Europa – aggiunge il leader Fn – dobbiamo cambiare rotta, e noi di Futuro nazionale siamo gli unici garanti di questo cambiamento”. “Le nostre linee rosse rimangono invariate, cosi’ come i nostri obiettivi. Avanti per il bene dell’Italia e degli italiani”, concludono.