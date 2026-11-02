Tar di Palermo respinge il ricorso della Italo Belga, decade la concessione della spiaggia di Mondello

La prima sezione del Tar di Palermo, presieduta da Salvatore Veneziano, ha rigettato i ricorsi presentati dalla società Mondello Immobiliare Italo Belga nei confronti del provvedimento emesso dall’assessorato al Territorio e ambiente della Regione Siciliana che rpevedeva la decadenza della concessione relativa alla spiaggia della borgata palermitana di Mondello. Il decreto assessoriale era stato firmato il 26 febbraio dall’assessora Giusi Savarino. Nella sentenza il Tar sottolinea quattro aspetti. Il primo è relativo all’autonomia delle valutazioni della Regione: “Anche sotto il profilo del concreto contenuto del provvedimento finale emerge l’autonomia delle valutazioni compiute dalla resistente amministrazione”, si legge. Sottolineata poi la correttezza dell’azione amministrativa: “Non può fondatamente sostenersi che la resistente amministrazione abbia irrazionalmente esercitato la propria discrezionalità amministrativa”. Il Tar evidenzia poi la gravità delle violazioni contestate: “Sul carattere grave e reiterato nel tempo delle plurime condotte contestate alla ricorrente si è già detto”. E infine viene ricordato come “l’amministrazione regionale abbia tenuto in debito conto le difese procedimentali di parte ricorrente, sforzandosi di confutarle puntualmente”. (Sac/ Dire)