Delia. Il sindaco Bancheri sul Policlinico Universitario della Sicilia Centrale: “Occorre passare dalle parole ai fatti”

DELIAA. Riguardo al Policlinico Universitario della Sicilia Centrale, il Sindaco di Delia, Gianfilippo M. Bancheri e la sua Amministrazione hanno inteso ribadire la linea della concretezza e del pragmatismo. In una nota hanno sottolineato: «La questione del Policlinico universitario della Sicilia centrale è troppo importante per essere lasciata al susseguirsi di dichiarazioni, repliche e contrapposizioni politiche».

Con queste parole, il Sindaco di Delia, dott. Gianfilippo M. Bancheri, interviene con fermezza nel dibattito in corso, schierandosi a favore della realizzazione del presidio universitario a Caltanissetta e richiamando tutte le forze istituzionali e politiche a un senso di responsabilità collettiva. Gli interventi registrati in questi giorni da parte delle diverse forze politiche dimostrano che il tema è ormai giustamente al centro dell’attenzione istituzionale. Si tratta di un fatto indubbiamente positivo, ma che richiede adesso il coraggio di compiere un passo ulteriore: passare dalle parole ai fatti.

«Come sindaci di questa provincia – dichiara il Sindaco Bancheri – riteniamo che il futuro della sanità e dell’università nella Sicilia centrale non possa diventare una competizione tra partiti o una contrapposizione tra città. Non è una questione di appartenenza politica, ma di interesse generale. Non intendiamo alimentare polemiche, né partecipare alla discussione su chi abbia ragione o su chi abbia avuto maggiori responsabilità». Guidati da un approccio pragmatico, i sindaci del territorio chiedono di riportare immediatamente il confronto sul terreno della concretezza, abbandonando le logiche di fazione per abbracciare una visione strategica che metta al primo posto il diritto alla salute e alla formazione d’eccellenza per l’intera comunità del territorio centro-siciliano.