Il M5S “tira in ballo” la figlia di 8 anni della Meloni, FdI: “Sono senza ritegno”

FdI fa scudo sulla premier Giorgia Meloni e attacca il M5S e la deputata pentastellata Stefania Ascari dopo quanto accaduto a una conferenza tenutasi venerdì, di cui oggi scrivono alcuni quotidiani, e che il vicecapogruppo al Senato, Salvo Sallemi, ricostruisce così: “Il figlio di Abu Safiya, ucciso con l’accusa di avere legami con Hamas, è intervenuto alla Camera dei Deputati, su invito della grillina Stefania Ascari, già nota per le sue controverse iniziative sulla questione mediorientale, per fare un delirante discorso in lingua araba in cui chiama in causa anche la figlia del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Purtroppo l’inciviltà

politica del Movimento 5 Stelle, che si esprime con i suoi sinistri legami con certi ambienti, non conosce più ritegno.

Rincara la dose Sara Kelany, responsabile del Dipartimento Immigrazione del partito, che esprime “totale solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni ea sua figlia Ginevra coinvolta durante l’intervento del figlio del medico palestinese Abu Safiya, in conferenza stampa promossa dall’onorevole Ascari alla Camera dei Deputati”.

“Strumentalizzare una bambina e l’immagine della premier sui social è un atto di una gravità inaccettabile che va ben oltre il normale contrasto politico – aggiunge Kelany -. Quello che è accaduto durante la conferenza stampa rappresenta una pagina vergognosa della vita parlamentare: coinvolgere una bambina minorenne pur di colpire l’avversario politico dimostra la totale assenza di rispetto, di etica e di senso delle Istituzioni da parte dei 5 Stelle. È inaccettabile che la Camera dei Deputati venga trasformata in un palco per una simile azione. Il Il Movimento 5 Stelle ha oltrepassato il limite e dovrebbe solo vergognarsi di fronte agli italiani Sia fatta immediata chiarezza”