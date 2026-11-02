San Cataldo, gli eventi in programma del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”

Proprio una bella e intensa settimana di Risiko è quella che si prospetta per i giocatori e le giocatrici del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”. Siamo nell’ultima parte della stagione sportiva 2026 ma gli eventi sono ancora tanti e tutti da vivere.

Iniziamo con domandi sera Martedì 03 novembre con la prima delle due serate dedicate al 2° Torneo Multiclub Sicilia dopo la bella esperienza estiva con il primo torneo “Risiko Summer Cup”. Questa volta partecipano all’evento tutti e 7 Risiko Club Ufficiali della Sicilia divisi in 2 blocchi, occidentale con Palermo, Caltanissetta e San Cataldo, e il blocco orientale, con Messina, Catania, Acireale e Siracusa. Siamo appena all’inizio del torneo, esattamente nella fase 1, e ogni blocco dopo la conclusione di 6 turni di gioco qualifica alla seconda fase i 16 migliori giocatori di una classifica a somma di punti. Le due serate del Torneo a San Cataldo saranno la prima domani sera 03 novembre e la seconda serata Martedì 17 novembre, e tutti possono partecipare, anche chi vuole rispolverare le proprie strategie del Risiko giocato magari in gioventu’ con gli amici o i familiari.

Mercoledì 04 novembre si svolgerà il quarto turno della Combinata “La Rivincita di Natale” – Torneo 1 (ci sarà anche un Torneo 2 dal 25 novembre in poi) con una classifica ancora aperta alla qualificazione alla finalissima del prossimo 18 novembre, dove solo 4 degli attuali 14 giocatori partecipanti, potranno giocarsi il titolo del Torneo, ed acquisire così dei punti aggiuntivi da spendere per il Torneo 2 della Combinata. Anche questa serata di gioco è assolutamente aperta a tutti i giocatori e le giocatrici che vorranno trascorrere una serata spensierata in un ambiente che mette sempre a proprio agio e accoglie ogni nuovo giocatore sempre con lo spirito della festa.

Ancora Domenica 8 novembre si svolgerà a Siracusa uno degli eventi clou di questa lungo e intenso anno di gioco in Sicilia, la finale individuale regionale di Risiko 2026, con 36 giocatori, alla quale parteciperanno 4 giocatori del Club Sancataldese, Mariella Brucculeri, Fabrizio Butera, Alessio Sansoni e Gianluigi Orlando. L’anno scorso Mariella Brucculeri arrivò sul podio come terza classificata a livello regionale.

E, infine è in corso di preparazione la partecipazione della squadra del Club sancataldese alla diciannovesima edizione del campionato nazionale a squadre di Risiko, che si svolgerà ad Arenzano vicino Genova, il 21 e 22, con 5 giocatori del Pifferaio che sfideranno quelli di altri 32 club ufficiali presenti.

Chiunque vorrà partecipare alle attività del Club “Il Pifferaio”, già da questo Martedì 03 novembre, e in generale alle varie attività di gioco del RCU Il Pifferaio, potrà contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.