Tragedia durante un’uscita in bicicletta: muore a 57 anni il nisseno Filippo Ambra

Una giornata dedicata alla passione per la bicicletta si è trasformata in tragedia. Filippo Ambra, 57 anni, originario del Nisseno e residente nel Palermitano, ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in sella alla sua bici.

Il dramma si è consumato lungo la strada dei Valloni, nel tratto compreso tra Bagheria e Casteldaccia, in provincia di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, il 57enne stava effettuando una delle sue abituali uscite in bicicletta quando avrebbe accusato un malore, accasciandosi improvvisamente al suolo.

Ad accorgersi della situazione sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Dipendente di banca e grande appassionato di ciclismo, Filippo Ambra amava trascorrere il tempo libero sulle due ruote, dedicandosi a uno sport che rappresentava una parte importante della sua vita.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e conoscenti, oltre che negli ambienti degli appassionati di ciclismo.

Una morte improvvisa che lascia nel dolore quanti lo conoscevano e condividevano con lui momenti di vita e la passione per lo sport.

Filippo Ambra lascia la moglie e un figlio.