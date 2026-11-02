10eLotto, nel Catanese vinti 100mila euro

Esulta la Sicilia con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 30 e sabato 31 ottobre, alla regione sono andati premi totali per un valore di oltre 111mila euro. Venerdì in Via Etna ad Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania, centrato un colpo da 100mila euro grazie ad un 8 Doppio Oro. Sabato presso il punto vendita in Via Roma a Belpasso (CT) messo a segno un 6 Oro da 6.250 euro e nello stesso concorso un 8 Doppio Oro vale 5mila euro a Milazzo, in provincia di Messina presso l’esercizio in Via San Domenico. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,28 miliardi da inizio anno.