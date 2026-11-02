Monreale capitale del libro 2027, Schifani: «La Regione contribuirà con un proprio stanziamento»

La Regione Siciliana sosterrà con un proprio stanziamento il programma di Monreale Capitale italiana del libro 2027. Lo annuncia il presidente Renato Schifani, che conferma l’impegno del governo regionale ad ampliare le iniziative e rafforzarne il rilievo nazionale e internazionale.«Avevo già assicurato il nostro sostegno e daremo seguito a quell’impegno – afferma Schifani –. Monreale porterà sulla scena nazionale la storia e la cultura della Sicilia. Vogliamo contribuire alla riuscita di questo appuntamento, con risorse regionali che consentano di arricchire il programma e renderlo ancora più incisivo e autorevole».Il lavoro sarà portato avanti in sinergia con il Comune e la Diocesi monrealese. Accanto al contributo economico, la Regione metterà a disposizione il proprio capitale umano e culturale, coinvolgendo le professionalità e le istituzioni culturali dell’Isola.«Il successo di Monreale sarà un risultato per tutta la Sicilia – aggiunge il presidente –. Lavoreremo insieme a chi ha costruito questa candidatura per dare al progetto il più ampio respiro possibile. Vogliamo che il 2027 avvicini soprattutto i giovani alla lettura e lasci alla città un’eredità capace di durare nel tempo».