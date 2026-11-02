Sicilia, La Vardera: “Su Mondello sentenza storica, ora la spiaggia è davvero libera”

“Fatico a trattenere l’emozione: è una sentenza storica e lo avevamo detto che era solo questione di tempo. Oggi un giudice ci ha dato ragione e finalmente la spiaggia di Mondello torna, una volta e per tutte ai palermitani. Qualcuno ci ha accusato di populismo, di battaglie solo mediatiche. Bene, questa è la migliore risposta, la Italo-belga non avrebbe nemmeno dovuto fare nemmeno l’estate. Nella sentenza del Tar entra anche l’antimafia e viene richiamata interdittiva a carico della GmEdil e dei loro rapporti con l’Italo-Belga”. Lo dice il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera commentando la sentenza del Tar sulla concessione relativa alla spiaggia palermitana di Mondello. “Palermo ora ha l’opportunità di aprire una nuova era che permetta ai palermitani di godersi la propria spiaggia, con un piano che rispetti gli spazi e che divida la spiaggia in modo equo tra chi vuole andare al mare e usufruire di un servizio come quello dei lidi e chi vuole stare nella spiaggia libera in egual misura – aggiunge La Vardera -. Questa battaglia è durata due anni ma alla fine la magistratura ci ha dato ragione. Ora tocca al Comune approvare il Pudm il prima possibile così che la prossima estate Mondello possa respirare un fresco profumo di libertà”. (Com/Sac/ Dire)