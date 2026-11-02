Armi in mostra sui social, a Catania un arresto e una denuncia

Armi ostentate sui social network e giovani che incitano alla violenza via web. È lo spaccato che emerge dai controlli effettuati dalla polizia di Catania nell’ambito dell’operazione di contrasto alla criminalità giovanile che ha riguardato diverse province del territorio nazionale. Gli agenti della Mobile etnea hanno intensificato il monitoraggio del web al fine di individuare giovani che – tramite siti, profili e piattaforme social – incitassero i coetanei alla commissione di reati e, più in generale, alla violenza ed a forme di odio, anche ostentando l’utilizzo di armi da fuoco ed armi bianche. Identificato un diciannovenne che si mostrava mentre impugnava una pistola nascondendola con diverse emoticon. Una volta individuata la sua abitazione, nel quartiere di San Cristoforo, è scatatta la perquisizione che ha portato alla scoperta della pistola che, seppur di libera vendita, era stata abilmente alterata: la canna era stata infatti modificata per poter ospitare cartucce da esplodere. La pistola clandestina, dotata di caricatore e munizioni, è stata sequestrata e il giovane arrestato. La polizia ha poi individuato un 20enne di Paternò che sui social, con un profilo a lui riconducibile, ostentava il possesso di una pistola, anche questa ‘coperta’ da diverse emoticon. Le perquisizioni domiciliari a suo carico hanno consentito di individuare, presso la sua abitazione, due tirapugni in acciaio, uno dei quali costruito artigianalmente mediante la saldatura di diversi bulloni, e una pistola da softair di dubbia alterazione. Le armi sono state sequestrate e il giovane è stato denunciato. Nell’abitazione del giovane, inoltre,la polizia ha trovato alcuni biglietti nei quali il ventenne aveva annotato le fasi previste per lo svolgimento di una eventuale rapina, nonché indicazioni su come “fare soldi” e su come “accendere una macchina senza chiave”. I controlli hanno riguardato in generale giovani fino all’età di 24 anni. A Catania sono stati identificati in totale 146 ragazzi, di cui 27 minorenni, e rinvenuti diversi quantitativi di marijuana e hashish. Contestate sanzioni amministrative a carico di tre giovani per detenzione di sostanze stupefacenti. (Sac/ Dire)