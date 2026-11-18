(Adnkronos) – Esistono dei momenti cruciali nella storia dei videogiochi, che hanno cambiato la traiettoria del medium per sempre. Uno di questi è l'uscita di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo 64, che nel 1998 arrivò a mostrare come l'arrivo della grafica poligonale avrebbe reso possibile soluzioni fino ad allora inimmaginabili per immergersi nei mondi virtuali. Da allora sono passati infiniti pixel sotto i ponti, ma in ogni action adventure uscito c'è sempre stato qualcosa di Ocarina of Time: un gioco talmente importante da dettare legge su come si crea un mondo interattivo che è impossibile dimenticare. Ventotto anni dopo, Nintendo celebra il quarantennale della serie ideata da Shigeru Miyamoto (già papà di Mario, altra icona della casa) con un'operazione importantissima, un remake di quell'importantissimo capitolo, che arriva su Switch 2 dopo un decennio dominato da altri due kolossal ambientati a Hyrule. Il pubblico moderno conosce The Legend of Zelda, infatti, per gli ottimi Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, quintessenza del videogioco open world ed esempi ancora imbattuti di come si costruisca un mondo aperto nel quale il giocatore possa fare virtualmente qualsiasi cosa gli venga in mente. Ocarina of Time è un'avventura più lineare, che si sviluppa attraverso l'esplorazione delle location che si dipanano dalla piana di Hyrule, regno mitologico che fa da ambientazione a quasi ogni episodio della saga. Ai villaggi e città si alternano i dungeon, larghe zone da esplorare che alla loro fine ospitano temibili boss, ai quali si può accedere solamente dopo intense sessioni di combattimenti ed enigmi ambientali. In ogni dungeon, poi, al protagonista Link verranno donati nuovi poteri, che aumentano le aree esplorabili e le avventure da affrontare. Quello di Ocarina of Time è un mondo vivo, popolato di personaggi coerenti, e con il remake il miracolo è tornato a compiersi: questa Hyrule è più viva e pulsante che mai, e mai così bella visivamente prima d'ora. Questo è il primo gioco che esprime tutto il potenziale dell'hardware di Switch 2: se Nintendo ha (giustamente) evitato di stravolgere ambientazioni, trama e dialoghi, è nel comparto tecnico che tutto è assolutamente nuovo e scintillante. Le sequenze più significative, poi, sono state doppiate in diverse lingue, italiano compreso. Oggi come nel 1998, Ocarina of Time è un titolo che si prende tutto lo spazio che può nel cervello del giocatore, legandolo a sé con una formula ancora imbattuta. E per quanto alcuni enigmi siano diabolici e alcuni nemici apparentemente imbattibili, nessun gioco come questo incarna l'importanza di perseverare e i vantaggi dell'esperienza e della crescita. Mai frustrante, Ocarina of Time è divertente anche quando ci si limita a camminare per la piana di Hyrule. Nintendo è riuscita nel compito di rendere attuale un gioco che, secondo molti, è il migliore di tutti i tempi. Talmente perfetto da non avere bisogno che nulla della giocabilità venisse alterato, e allo stesso tempo talmente evocativo da essere in grado di ammaliare una nuova generazione di giocatori grazie a un lavoro artistico e tecnico di primissimo ordine. Sia che lo abbiate giocato in questi anni in altre versioni, oppure che sia la prima volta che vi avventuriate nei panni di Link, Ocarina of Time su Switch 2 è imprescindibile.

Formato Switch 2 Editore Nintendo Sviluppatore Nintendo Voto 10/10

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