CALTANISSETTA – Un vero e proprio terremoto politico cambia gli equilibri a Palazzo del Carmine e nell’intera provincia nissena. Il sindaco di Caltanissetta e presidente del Libero Consorzio Comunale, l’avvocato Walter Tesauro, lascia Forza Italia e aderisce a Sud chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca, sindaco di Taormina.

La svolta politica sarà ufficializzata questa mattina, martedì 17 novembre, alle ore 10, nel corso di una conferenza stampa convocata all’Assemblea regionale siciliana, a Palermo.

Il passaggio non riguarda soltanto il primo cittadino. Insieme a Tesauro approdano nel movimento di De Luca anche consiglieri comunali e assessori della sua Giunta, dando vita a una nuova componente politica all’interno dell’amministrazione comunale. Nel corso della conferenza stampa saranno resi noti ufficialmente i nomi degli amministratori che hanno scelto di seguire il sindaco.

A preannunciare importanti novità era stato lo stesso Cateno De Luca appena quarantotto ore fa. Domenica scorsa, durante l’assemblea provinciale di Sud chiama Nord a Caltanissetta, aveva annunciato sviluppi destinati a cambiare radicalmente gli equilibri politici del territorio nisseno. Parole che oggi trovano una precisa spiegazione.

La decisione di Tesauro arriva al termine di un anno particolarmente difficile sul piano politico e amministrativo, segnato dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso e Lorenzo Tricoli, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Caltanissetta relativa alla presunta gestione illecita di finanziamenti pubblici regionali. Una vicenda nella quale il sindaco non risulta coinvolto, ma che ha avuto inevitabili ripercussioni sugli equilibri politici del partito.

Da quel momento i rapporti all’interno di Forza Italia si sono progressivamente deteriorati, tra tensioni nella maggioranza, differenti posizioni politiche e scelte amministrative che hanno accentuato le distanze tra le diverse componenti azzurre.

Dalla revoca delle deleghe all’allora assessore Marcello Mirisola alle successive modifiche della Giunta, fino alle defezioni nel gruppo consiliare, con l’uscita di Fabrizio Di Dio e il passaggio di Giusy Mosca a Fratelli d’Italia, il percorso è stato caratterizzato da frizioni sempre più difficili da ricomporre.

Anche le recenti vicende legate al progetto del quarto Policlinico universitario siciliano, con la netta presa di posizione del sindaco a difesa del ruolo di Caltanissetta e dell’ospedale Sant’Elia, hanno contribuito a evidenziare ulteriori divergenze politiche all’interno del partito.

Una frattura che, nonostante i tentativi di ricomposizione e i recenti richiami all’unità dell’ex ministro Salvatore Cardinale, è arrivata al punto di non ritorno.

Proprio negli ultimi giorni è maturato l’avvicinamento tra Tesauro e Cateno De Luca, fino alla decisione di intraprendere un nuovo percorso politico.

Per il leader di Sud chiama Nord si tratta di un risultato di particolare rilievo, considerato il doppio ruolo istituzionale ricoperto da Tesauro e la possibilità di rafforzare significativamente la presenza del movimento nell’intera provincia, anche in prospettiva delle prossime elezioni regionali.

La scelta del sindaco apre adesso una nuova fase negli equilibri della maggioranza consiliare e nei rapporti con le altre forze politiche che sostengono l’amministrazione comunale.

Per Forza Italia, invece, si tratta di una perdita politica significativa, che priva il partito di uno dei suoi principali riferimenti istituzionali nel territorio nisseno.

La conferenza stampa di questa mattina sancirà dunque non soltanto un cambio di appartenenza politica, ma l’inizio di una nuova stagione per Caltanissetta e per l’intero territorio provinciale.