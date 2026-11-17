Con una comunicazione urgente all’Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta (ATI), il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato, quale autorità sanitaria locale, chiede misure urgenti per superare la non conformità dell’acqua destinata al consumo umano, per il superamento del parametro manganese.

“Da ormai più di una settimana, scrive il sindaco, si verifica una grave alterazione della qualità dell’acqua destinata al consumo umano proveniente dal sistema di approvvigionamento Fanaco e consegnata ai Comuni serviti, tra i quali San Cataldo”.

Nella nota viene spiegato che: “secondo le informazioni disponibili al Comune, i valori di manganese riportati non sembrano essere rientrati nella norma” e permane una situazione che non può essere considerata definitivamente risolta, in ragione della persistente oscillazione dei valori, dei tempi di percorrenza della risorsa nella rete e della necessità di verificare la conformità non soltanto all’uscita del potabilizzatore, ma anche presso i punti di consegna e nelle reti di distribuzione interessate”.

Oltre alla richiesta di attivare una fornitura idrica alternativa, sollecitando l’ATI a verificare con priorità, insieme a Siciliacque, Caltaqua e agli altri soggetti competenti, la possibilità di ripristinare o rafforzare l’approvvigionamento’ dal bacino Ancipa, già utilizzato in passato per San Cataldo, il sindaco Comparato invita a valutare ogni azione a tutela della collettività.

In tal senso, tenendo conto anche dei suggerimenti avanzati dal gruppo consiliare Le Spighe, circa la tutela economica dei cittadini, chiede “di riconoscere misure di riduzione, compensazione, indennizzo o conquaglio, che comportino anche la sospensione, il differimento o la sterilizzazione della tariffa approvata per il periodo 2026-2029.