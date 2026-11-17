SOMMATINO. Ieri ha preso ufficialmente il via, presso la Domus di Sommatino, il progetto dedicato al centenario della nascita di Rosa Balistreri, promosso dall’Istituto Comprensivo “Nino Di Maria” di Sommatino-Delia, in collaborazione con i Comuni di Sommatino e Delia e con le rispettive Pro Loco. A rappresentare l’Amministrazione Comunale di Delia è stato l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Antonio Gallo, che ha portato il saluto mio personale e dell’intera Amministrazione, ribadendo il sostegno convinto a un’iniziativa che valorizza la memoria, la cultura e l’identità della nostra terra.

Il progetto, finanziato dalla Regione Siciliana, accompagnerà gli studenti in un percorso di approfondimento sulla figura di Rosa Balistreri, affrontando temi di straordinaria attualità come l’emancipazione femminile, le lotte dei contadini contro il latifondo, il valore della lingua siciliana e il patrimonio culturale che la grande artista ci ha lasciato.

Come Amministrazione siamo orgogliosi di sostenere percorsi educativi che coinvolgono i nostri giovani, rafforzano il legame con le nostre radici e promuovono una collaborazione virtuosa tra scuola, istituzioni e associazioni del territorio. Un sincero ringraziamento all’Istituto Comprensivo “Nino Di Maria”, ai Comuni coinvolti, alle Pro Loco e a tutti coloro che contribuiranno alla buona riuscita di questo importante progetto, che accompagnerà i ragazzi fino al 2027 nel ricordo e nella riscoperta di una delle più grandi interpreti della cultura popolare siciliana.