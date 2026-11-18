Il 13 aprile del 2023 l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, non sapendo di essere intercettato dalla procura di

Caltanissetta che lo indagava per depistaggio, parla al telefono col fratello Andrea, tra i papabili per la nomina a comandante generale della Guardia di Finanza.

Nel corso della conversazione Andrea De Gennaro invita il fratello a mettersi in contatto con Gianni Letta. “Però è urgente”, gli dice. “Allora gli devi dire di spegnere quell’altro, quello, perché non si sta comportando bene il suo capo delegazione dentro”, gli spiega chiedendogli di fatto, scrivono i pm, di “perorare la sua nomina a discapito delle intenzionite invece dal Ministro degli Esteri che evidentemente propendeva per altri candidati”. La vicenda è riportata nella richiesta di arresto dell’ex poliziotto presentata dai pm e respinta dal gip.

“Bisogna dirgli non hai capito… il nome è quello, punto e basta!” aggiunge Andrea De Gennaro. L’ex capo della polizia gli risponde che l’indomani avrebbe incontrato Letta e nell’occasione gli avrebbe riportato le richieste del fratello. “Anche perché io gli do la risposta positiva…”, intendendo che stava per accettare l’incarico di presidente di Eurolink.